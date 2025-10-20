FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi

Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi

Fase di tempo molto variabile nella seconda parte della settimana con una nuova perturbazione al Nord. Al Centro-sud clima estivo. La tendenza meteo
Tendenza20 Ottobre 2025 - ore 12:02 - Redatto da Meteo.it
Tendenza20 Ottobre 2025 - ore 12:02 - Redatto da Meteo.it

Nella seconda parte della settimana le intense correnti occidentali che soffiano ad alta quota daranno origine a tempo molto variabile su tutto il nostro Paese. Una veloce perturbazione atlantica, in particolare, attraverserà velocemente il Nord e le regioni peninsulari tra giovedì e le prime ore di venerdì. Seguirà quindi un venerdì caratterizzata da tempo più stabile. Le temperature saranno molto miti, in particolare sulle regioni centro meridionali con punte addirittura vicine ai 30 gradi al Sud, sulle Isole e sul medio settore adriatico. Al Nord valori più contenuti.

Inizio di giornata piovoso sul Nordovest, poi nel pomeriggio le piogge diverranno diffuse e localmente intense sul Nordest, nell’area del Levante Ligure e sull’alta Toscana; qualche pioggia possibile anche sul resto della Toscana, in Campania, la sera fino al Lazio. Nel corso del giorno si assisterà ad un deciso rinforzo dei venti occidentali sui mari a ponente della penisola; entro sera clima più ventoso anche al Centro Sud. Temperature in rialzo al Centro e sulle isole maggiori.

Tendenza meteo: fase di caldo anomalo in arrivo

Nella notte rovesci sul settore tirrenico della Calabria; in giornata ampi rasserenamenti su tutte le regioni, con temperature massime in rialzo sulle regioni settentrionali. Sul basso mar Ligure forte libeccio; intensi venti occidentali sul Tirreno meridionale.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti anche il sabato dovrebbe trascorrere con tempo discreto su gran parte del Nord, all’estremo Sud e sulla Sicilia; possibile peggioramento in Sardegna, nel Lazio e sull’alta Toscana.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando
    Tendenza19 Ottobre 2025

    Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando

    Da metà settimana tempo molto variabile con nuove precipitazioni. Afflusso di aria calda: venerdì picchi di 30 gradi al Sud e Isole. La tendenza meteo
  • Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord
    Tendenza18 Ottobre 2025

    Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord

    Vivremo un graduale rialzo delle temperature, in particolare sulle regioni centro-meridionali, dove osserveremo di nuovo valori tipici della tarda estate
  • Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre
    Tendenza17 Ottobre 2025

    Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre

    Dopo un periodo insolitamente lungo di tempo asciutto, a inizio settimana torna la pioggia anche al Nord. Gli aggiornamenti meteo
  • Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre
    Tendenza16 Ottobre 2025

    Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre

    Domenica tempo ancora instabile al Sud, mentre a inizio settimana una perturbazione riporterà la pioggia anche al Nord. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando
Tendenza19 Ottobre 2025
Meteo, caldo anomalo al Sud con punte di 30 gradi: ecco quando
Da metà settimana tempo molto variabile con nuove precipitazioni. Afflusso di aria calda: venerdì picchi di 30 gradi al Sud e Isole. La tendenza meteo
Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord
Tendenza18 Ottobre 2025
Meteo, prossima settimana torna la pioggia al Centro-Nord
Vivremo un graduale rialzo delle temperature, in particolare sulle regioni centro-meridionali, dove osserveremo di nuovo valori tipici della tarda estate
Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre
Tendenza17 Ottobre 2025
Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre
Dopo un periodo insolitamente lungo di tempo asciutto, a inizio settimana torna la pioggia anche al Nord. Gli aggiornamenti meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Ottobre ore 16:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154