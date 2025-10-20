Meteo, dal 24 ottobre caldo anomalo con picchi vicini ai 30 gradi

Nella seconda parte della settimana le intense correnti occidentali che soffiano ad alta quota daranno origine a tempo molto variabile su tutto il nostro Paese. Una veloce perturbazione atlantica, in particolare, attraverserà velocemente il Nord e le regioni peninsulari tra giovedì e le prime ore di venerdì. Seguirà quindi un venerdì caratterizzata da tempo più stabile. Le temperature saranno molto miti, in particolare sulle regioni centro meridionali con punte addirittura vicine ai 30 gradi al Sud, sulle Isole e sul medio settore adriatico. Al Nord valori più contenuti.

Inizio di giornata piovoso sul Nordovest, poi nel pomeriggio le piogge diverranno diffuse e localmente intense sul Nordest, nell’area del Levante Ligure e sull’alta Toscana; qualche pioggia possibile anche sul resto della Toscana, in Campania, la sera fino al Lazio. Nel corso del giorno si assisterà ad un deciso rinforzo dei venti occidentali sui mari a ponente della penisola; entro sera clima più ventoso anche al Centro Sud. Temperature in rialzo al Centro e sulle isole maggiori.

Tendenza meteo: fase di caldo anomalo in arrivo

Nella notte rovesci sul settore tirrenico della Calabria; in giornata ampi rasserenamenti su tutte le regioni, con temperature massime in rialzo sulle regioni settentrionali. Sul basso mar Ligure forte libeccio; intensi venti occidentali sul Tirreno meridionale.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti anche il sabato dovrebbe trascorrere con tempo discreto su gran parte del Nord, all’estremo Sud e sulla Sicilia; possibile peggioramento in Sardegna, nel Lazio e sull’alta Toscana.