Meteo, fine settimana a due facce: sabato tranquillo, nuove piogge domenica. La tendenza dal 25 ottobre

Gli ultimi aggiornamenti meteo per il fine settimana delineano un weekend a due facce. La giornata di sabato trascorrerà con un tempo per lo più stabile, con poche piogge significative, mentre domenica una nuova perturbazione porterà piogge in parte del Centro-Sud e della Sardegna.

La tendenza meteo per il fine settimana

Sabato 25 ottobre il tempo sarà per lo più soleggiato sulle regioni settentrionali, mentre una nuvolosità variabile prevarrà sul Centro-Sud e le Isole maggiori. Le nubi saranno più dense sul versante tirrenico della penisola, dove non si esclude che deboli piogge coinvolgano la Toscana, la Campania e la Calabria tirrenica. Soffieranno venti tesi di Libeccio sul basso Mar Ligure, venti occidentali in attenuazione sul resto del Centro-Sud.

Le temperature minime saranno in calo ovunque, le massime diminuiranno leggermente al Nord e aumenteranno in Sardegna.

Domenica 26 ottobre, stando agli ultimi aggiornamenti, una nuova perturbazione si svilupperà in prossimità dell’Italia centrale. Il sistema perturbato porterà piogge sparse sul Centro Italia, sulla Sardegna settentrionale e sul nord della Campania e della Puglia.

Dal pomeriggio venti di Foehn in intensificazione nelle valli alpine occidentali, moderato Libeccio sul Ligure e sul mare Ionio. Le temperature saranno temporaneamente in sensibile rialzo in Sicilia e in Calabria, mentre non subiranno variazioni significative nel resto del paese.