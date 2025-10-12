FacebookInstagramXWhatsApp

Terremoto Campi Flegrei oggi, domenica 12 ottobre 2025: Magnitudo 2.5

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita oggi pomeriggio ai Campi Flegrei: la terra ha tremato alle 15.35 facendo tornare la paura tra i residenti di Pozzuoli e dell’area napoletana. Magnitudo 2.5.
Eventi estremi12 Ottobre 2025 - ore 15:38 - Redatto da Meteo.it
Un terremoto di magnitudo Md 2.5 è stato registrato oggi, domenica 12 ottobre 2025 alle ore 15:35:50 italiane (13:35:50 UTC), nella zona dei Campi Flegrei. L’evento sismico, secondo quanto riportato dalla Sala Operativa dell’INGV-Osservatorio Vesuviano di Napoli, ha avuto coordinate geografiche 40.8322 di latitudine e 14.0920 di longitudine, con una profondità di 2 km. Si tratta di una scossa superficiale che rientra nel quadro del bradisismo flegreo, il fenomeno che da mesi interessa l’area e che provoca frequenti microscosse dovute al sollevamento del suolo.

Terremoto Campi Flegrei: scossa avvertita in diversi comuni dell’area flegrea

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diversi comuni, tra cui Pozzuoli, Bacoli, Quarto e alcuni quartieri occidentali di Napoli come Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. Molti cittadini hanno segnalato un forte boato e una vibrazione breve ma intensa, accompagnata da tremori percepiti anche ai piani bassi. Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma la scossa ha generato preoccupazione tra i residenti, già provati dalle numerose repliche delle ultime settimane.

Monitoraggio costante dell’area flegrea

L’INGV-OV di Napoli continua a monitorare costantemente l’area vulcanica dei Campi Flegrei, dove il fenomeno del bradisismo resta attivo.
Negli ultimi mesi si è osservato un aumento della frequenza e dell’intensità dei terremoti, con scosse che spesso superano la magnitudo 2.0. Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire solo le informazioni ufficiali diffuse dagli enti competenti.

