Costa Rica, forte terremoto di magnitudo 5.3: scossa avvertita in tutto il Paese

Un terremoto di magnitudo 5.3 si è verificato al largo della costa del Costa Rica: la situazione.
Eventi estremi19 Novembre 2025 - ore 17:09
Eventi estremi19 Novembre 2025 - ore 17:09

Un terremoto di moderata intensità ha scosso diverse zone del Costa Rica nelle ultime ore. Il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze GFZ ha riferito di una scossa di magnitudo 5.3 avvertita al largo della costa. La situazione.

Terremoto a Costa Rica a una profondità di 16 km

Scosse di terremoto al largo della costa del Costa Rica come comunicato dal  Centro tedesco di ricerca per le geoscienze GFZ. Stando a quanto trapelato le scosse sono state provocate da attività sismica nel pomeriggio di martedì 18 novembre 2025, alle 16:36 ora locale, nei pressi di San Isidro, Pérez Zeledón, Provincia di San José, Costa Rica. A precisarlo è stato il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (EMSC) che ha aggiunto ulteriori dettagli circa l'evento estremo.

Il terremoto è stato localizzato a una profondità di 16 km. Attenzione: i terremoti superficiali sono avvertiti più intensamente di quelli più profondi, poiché sono più vicini alla superficie. Inizialmente non erano stati comunicati e condivisi i dati, ma successivamente il rapporto pubblicato sulla rete di sismografi cittadini ha permesso di classificare il terremoto come magnitudo 5.3.

