FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: 27-28 novembre con maltempo e neve al Centro-Sud!

Meteo: 27-28 novembre con maltempo e neve al Centro-Sud!

Oggi (27 novembre) e domani 28 al Centro-Sud sarà protagonista il maltempo con forti venti, neve e temporali. Più stabile al Nord: le previsioni.
Previsione27 Novembre 2025 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it
Previsione27 Novembre 2025 - ore 09:58 - Redatto da Meteo.it

Il vortice di bassa pressione, che si è formato in prossimità della nostra Penisola (denominato Adel), oggi (giovedì 27 novembre) e domani (venerdì 28) porterà ancora maltempo al Sud e medio versante adriatico, con piogge localmente anche intense, vento forte e nevicate sulle zone appenniniche, perché l’aria fredda di origine polare affluita sul nostro paese causerà un ulteriore e diffuso calo termico. Nel frattempo al Nord, che godrà di tempo in prevalenza soleggiato, andrà quindi messa in conto la possibilità di gelate notturne anche sulle zone di pianura.

Sabato 29 il maltempo si esaurirà anche in gran Centro-Sud, con l’eccezione di residui e isolati rovesci sulle estreme regioni meridionali. Tuttavia già per domenica 30 è probabile l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica (la numero 11 del mese) che porterà un peggioramento a iniziare dal Nord-Ovest (con nevicate sulle Alpi da 1000 metri circa) e dalla Sardegna, per poi estendersi nel corso della giornata al Nordest, alla Toscana e al Lazio, mentre lunedì 1 dicembre la perturbazione dovrebbe scivolare verso il Meridione.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 27 novembre)

Prevalenza di bel tempo al Nord e lungo le coste centrali tirreniche. Nuvole altrove: nel corso del giorno piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise e praticamente tutte le regioni meridionali e la Sardegna; neve sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 600-800 metri e sull’Appennino Meridionale al di sopra di 1000-1400 metri.

Temperature massime ovunque in diminuzione e in generale al di sotto della norma. Venti molto intensi (raffiche a 70-80 Km/h) da nord o nordest su Medio e Alto Adriatico, regioni centrali, Sardegna, Liguria; mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 28 novembre

Bel tempo al Nord e in Toscana, ma con qualche nebbia al primo mattino sulle pianure del Nord. Poca nuvolosità nel Lazio; dal pomeriggio ampie schiarite anche in Umbria, Sardegna e Sicilia meridionale.

Da nuvoloso a coperto nelle altre regioni: piogge e rovesci al mattino in Molise e Puglia; quota neve tra 800 e 1000 metri. Piogge isolate al Sud e Sicilia tirrenica; nel pomeriggio i rovesci insisteranno in Puglia, Calabria, e Sicilia. A fine giornata nuvole in aumento al Nord-Ovest. Temperature massime in lieve calo al Sud, in prevalenza stabili altrove. Gelate diffuse nella notte e all’alba al Nord. Venti ancora intensi di Bora e Tramontana.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: venerdì 28 ancora maltempo e nevicate! Quando migliora?
    Previsione27 Novembre 2025

    Meteo: venerdì 28 ancora maltempo e nevicate! Quando migliora?

    Domani (28 novembre) il vortice ciclonico attivo sull'Italia insisterà al Centro-Sud mentre il freddo coinvolgerà il Paese. Le previsioni meteo.
  • Freddo e maltempo in molte regioni: 27 novembre con vento, pioggia e neve
    Previsione27 Novembre 2025

    Freddo e maltempo in molte regioni: 27 novembre con vento, pioggia e neve

    Irruzione di aria polare e maltempo invernale: piogge al Centro-Sud con venti di burrasca e neve in Appennino
  • Giovedì 27 novembre con maltempo al Centro-Sud: piogge, vento forte e neve
    Previsione26 Novembre 2025

    Giovedì 27 novembre con maltempo al Centro-Sud: piogge, vento forte e neve

    Vortice in azione a ridosso delle nostre regioni centro-meridionali: porterà molte piogge e venti di burrasca, con freddo in aumento e neve!
  • Meteo 26 novembre: nuova ondata di freddo e maltempo. Le previsioni
    Previsione26 Novembre 2025

    Meteo 26 novembre: nuova ondata di freddo e maltempo. Le previsioni

    Italia divisa tra sole al Nord e maltempo al Centro-Sud: vento forte, piogge e temporali, con neve fino a quote medio-basse sull'Appennino
Ultime newsVedi tutte
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Tendenza27 Novembre 2025
Meteo: domenica 30 ancora pioggia! Migliora a inizio dicembre?
Ultimo giorno di novembre con peggioramento e nevicate sulle Alpi. Nei primi giorni di dicembre possibile fase meteo più tranquilla: previsioni.
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Tendenza26 Novembre 2025
Meteo, sabato 29 stabile poi nuovo peggioramento: domenica tornano pioggia e neve
Nuova perturbazione in arrivo: investirà l'Italia da domenica portando maltempo in molte regioni e neve fino a quote collinari. La tendenza meteo
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Tendenza25 Novembre 2025
Meteo, rischio di forte maltempo venerdì 28 novembre: la tendenza nei dettagli
Vortice ciclonico in azione: venerdì porterà maltempo in diverse regioni, con vento forte e piogge localmente intense. Le zone più a rischio
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Novembre ore 15:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154