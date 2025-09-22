FacebookInstagramXWhatsApp

Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 4.7 - I dati del sisma

Forte scossa di terremoto questa notte in Grecia. L'evento sismico ha avuto una magnitudo di 4.7. Stando alle ultime notizie sul sisma, non si registrano danni a persone o cose.
Eventi estremi22 Settembre 2025 - ore 14:50 - Redatto da Meteo.it
Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa notte in Grecia. L'evento sismico ha avuto luogo alle ore 01:20, ora locale di lunedì 22 settembre 2025, quando in Italia erano circa le 03:20. Ecco di seguito tutti i dati e le informazioni in merito alla scossa di terremoto che ha fatto tremare la Grecia questa notte.

Scossa di terremoto in Grecia: epicentro e profondità

Il terremoto di questa notte in Grecia è stato caratterizzato da una magnitudo stimata attorno ai 4.7. Stando alle notizie giunte dagli organi di stampa locali, e che trovano conferma nei dati forniti dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), l'epicentro del terremoto è stato registrato dai sismografi nei pressi della parte Nord della Grecia, a circa 111 chilometri a sud-est di Salonicco, città del nord della Grecia con una popolazione di circa 350mila abitanti.

Alcuni organi di stampa riferiscono che la scossa possa essere stata superiore e quindi con una magnitudo che possa aver toccato anche i 5.0 di magnitudo. Dalla Sala Sismica INGV di Roma, pare che il sisma sia stato localizzato ad una profondità di circa 9 km. Stando alle ultime notizie, fortunatamente al momento non si segnalano danni a strutture o disagi per la popolazione.  

Scossa di terremoto anche in Turchia

Poche ore prima del sisma avvenuto in Grecia, un'altra scossa di terremoto ha fatto letteralmente tremare ieri sera la Turchia. Alle ore 23:05 di domenica 21 Settembre 2025, un evento sismico di magnitudo 5.1 infatti, è stato registrato a una profondità di 10 km nei pressi della città di Akhisar.

