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Forte terremoto in Grecia: registrata una scossa di magnitudo 4.7

La Grecia si è svegliata questa mattina con una forte scossa terremoto di magnitudo 4.7. Le ultime news.
Eventi estremi30 Settembre 2026 - ore 10:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 si è registrata questa mattina - mercoledì 30 settembre 2026 - in Grecia. Ecco le zone interessate.

Terremoto in Grecia, scossa di 4.7

La terra è tornata a tremare in Grecia. Intorno alle ore 07.20, ora italiana, di mercoledì 30 settembre 2026 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ad un profondità di circa 10 km con epicentro in Grecia. La scossa è stata avvertita nei pressi della regione di Atene con una stima di magnitudo vicina a 4.0 a 45 km dalla capitale.

Fortunatamente al momento non si segnalano danni a persone o cose.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Settembre ore 12:51

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