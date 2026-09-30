Forte terremoto in Grecia: registrata una scossa di magnitudo 4.7
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 si è registrata questa mattina - mercoledì 30 settembre 2026 - in Grecia. Ecco le zone interessate.
Terremoto in Grecia, scossa di 4.7
La terra è tornata a tremare in Grecia. Intorno alle ore 07.20, ora italiana, di mercoledì 30 settembre 2026 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ad un profondità di circa 10 km con epicentro in Grecia. La scossa è stata avvertita nei pressi della regione di Atene con una stima di magnitudo vicina a 4.0 a 45 km dalla capitale.
Fortunatamente al momento non si segnalano danni a persone o cose.