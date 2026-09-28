Maltempo negli Usa, il Nor’easter colpisce Rhode Island e New York - Video

Un potente Nor’easter, un ciclone tropicale di grande intensità, sta interessando in queste ore la costa orientale degli Stati Uniti, con le condizioni più difficili segnalate tra New York, New Jersey, Rhode Island e gli altri Stati del New England. La tempesta ha portato nelle aree interessate forti piogge, raffiche di vento, mareggiate e allagamenti nelle aree lungo la costa.

Usa nella morsa del maltempo: il Nor’easter colpisce Rhode Island e New York

A New York la situazione è molto delicata. Le autorità segnalano forti raffiche, con il rischio di caduta di alberi e rami, mentre diverse zone della città sono interessate da allagamenti. Tantissimi i disagi alla circolazione e al traffico aereo. I dati riportati da FlightAware, indicano che nella sola giornata di ieri, domenica 27 settembre, oltre mille voli sono stati cancellati e più di 2.400 hanno subito ritardi.

An early-season nor’easter is lashing the East Coast with strong winds, days of rain, and coastal flooding from the mid-Atlantic to New England.

New York City and Boston are expected to see the worst through Sunday.

Please take proper precautions if you are in the path, and… pic.twitter.com/KPtAy8wW81 — Tom Moore (@junogsp7) September 26, 2026

Il bilancio del maltempo comprende una vittima

Il bilancio comprende anche una vittima. A Brooklyn un uomo di 56 anni, dipendente della New York City Housing Authority, è deceduto a causa della caduta di un albero.

Anche la costa del Rhode Island è stata investita dalla tempesta con piogge persistenti, erosione delle spiagge e innalzamento del livello dell’acqua. Le raffiche di vento hanno raggiunto quasi 55 miglia orarie, circa 88 chilometri orari, provocando la caduta di moltissimi alberi lungo la costa e danni alle linee elettriche.

The water is so high people are kayaking to the train station in Queens. pic.twitter.com/XEOIab6tms — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) September 26, 2026

L'allerta per il maltempo negli Usa resta alta

L’allerta resta alta in tutta l’area. La pioggia a quanto pare proseguirà anche nelle prossime ore. Le autorità locali invitano la popolazione a prestare molta attenzione.

Anche il New Jersey è stato investito dall’ondata di maltempo. Moltissimi gli allagamenti registrati a cui si aggiunge il blackout della rete elettrica. Complessivamente, più di 100.000 le utenze nella regione sono rimaste senza elettricità.

Il maltempo, stando alle previsioni meteo, dovrebbe continuare nel Nord-Est degli Stati Uniti ancora qualche giorno, soprattutto nelle zone costiere. Le autorità locali continuano a raccomandare prudenza negli spostamenti in auto e a evitare le aree interessate dagli allagamenti. Gli esperti fanno sapere che eventi di questa portata in questo periodo dell'anno sono molto rari.