Terremoto Campi Flegrei: si è concluso un nuovo sciame sismico di 26 scosse

Possono tirare un sospiro di sollievo gli abitanti di Pozzuoli, l’Osservatorio Vesuviano attraverso una nota ha informato l’Amministrazione Comunale della città campana "La conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 18:18 (UTC 16.18) del 08/04/2025 e costituito in via preliminare da 26 terremoti". Gli eventi sismici che sono avvenuti nella giornata di ieri, martedì 8 aprile 2025, sono stati caratterizzati da una magnitudo massima Md = 1.2 ± 0.3. Le scosse come si apprende dalla nota inviata all'Amministrazione Comunale di Pozzuoli, sono stati localizzati nell’area dei Campi Flegrei.

Terremoto Campi Flegrei: concluso lo sciame sismico

26 scosse di terremoto quelle registrate nell'arco della giornata di ieri che, come succede da diversi mesi, nonostante la bassa intensità questa volta, vista la magnitudo massima Md = 1.2 ± 0.3, hanno comunque destato preoccupazione tra gli abitanti dell'area dei Campi Flegrei, per un possibile aumento proprio dell'intensità delle scosse, ipotesi che a quanto pare non si è verificata, infatti lo sciame sismico ha avuto una rilevanza minima rispetto alle scosse di terremoto che hanno destato maggiore preoccupazione durante i mesi scorsi.

Scosse di terremoto di lunedì 7 aprile

Lo sciame sismico che si è verificato ieri, arriva dopo altre scosse che si sono verificate il giorno precedente lunedì 7 aprile. In quella data le scosse hanno iniziato ad avere luogo già dalle prime ore della mattina. La scossa di terremoto più forte è stata avvertita in alcune aree anche dalla popolazione intenta a a svegliarsi. I sismografi hanno registrato la scossa più forte alle ore 9.43. Un evento sismico caratterizzato da una magnitudo 2.4.

L'epicentro del sisma delle ore 9.43 del 7 aprile 2025, è stato localizzato a una profondità di circa 3 km nella zona del parco delle Coste di Agnano. A precedere la scossa di terremoto con magnitudo 2.4, erano state altre tre scosse registrate nella notte e che sono state caratterizzate da una magnitudo di 1.2 e 1.4.

Nessun danno a persone o cose

In entrambi i casi, stando alle informazioni fornite dalla Protezione civile e dall'Amministrazione Comunale di Pozzuoli, non si segnalano danni a persone o cose.