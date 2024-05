Terremoto Campi Flegrei oggi, 13 maggio: scossa di magnitudo 2.9 nella notte

Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei. La terra è tornata a tremare oggi - lunedì 13 maggio - con una magnitudo di 2.9. La scossa avvenuta nella notte è stata avvertita chiaramente dalla popolazione dell'area flegrea e in alcuni comuni della provincia di Napoli. Molte le persone che si sono riversate in strada.

Terremoto nella notte ai Campi Flegrei, scossa 2.9 in provincia di Napoli

Notte agitata per molti abitanti dei Campi Flegrei e di alcuni quartieri napoletani - tra cui Pianura e Soccavo - che sono stati svegliati di soprassalto da una scossa magnitudo 2.9. Il sisma - che ha fatto tremare i comuni napoletani - ha avuto luogo alle 3.30. Stando a quanto riportato dall'Ingv il terremoto ha avuto epicentro in mare, a 2 km da Pozzuoli, a una profondità di circa 3 chilometri.

Alcuni residenti di Arco Felice, il quartiere che sorge tra Lucrino e Pozzuoli, raccontano sui social:

È stato terribile, un vero incubo. Hanno tremato finestre, comodino e letto. Poi, subito l’evento sismico si sono sentite le sirene degli allarmi

La forte scossa di terremoto di stanotte segue quelle delle scorse settimane.

Molta paura ma nessun danno a persone o cose

Il sisma di stanotte - che come anticipato ha buttato giù dal letto molti residenti facendoli riversare in strada - non ha fortunatamente prodotto danni a persone o cose. Tre giorni fa la stessa zona è stata interessata da una forte scossa di magnitudo 3.7.