Terremoto Campi Flegrei questa notte: scossa di magnitudo 3.2. Epicentro nella Solfatara. Sisma avvertito anche a Napoli

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa notte dalla popolazione dei Campi Flegrei. Alle ore 00.38 di oggi, venerdì 7 marzo 2025, la terra è tornata a tremare lì dove da diverso tempo una serie di scosse di terremoto preoccupa la popolazione. Un'altra scossa di magnitudo 1.8 era già stata avvertita nella mattinata di ieri. Vediamo di seguito nel dettaglio i dati relativi alla scossa di terremoto registrata oggi.

Terremoto ai Campi Flegrei oggi, 7 marzo 2025

La nuova scossa di terremoto che ha interessato questa notte l'area dei Campi Flegrei è stata avvertita anche da alcuni abitanti residenti a Pozzuoli e in diverse aree di Napoli. Il sisma, che ha avuto luogo alle ore 00.38 di venerdì 7 marzo 2025, ha avuto una magnitudo di 3.2 ed è avvenuto a una profondità di 0.81 km. L'epicentro della scossa di terremoto è stato registrato nell'area della Solfatara. Al momento, stando a quanto si apprende dagli organi competenti, non si segnalano danni a persone o edifici.

Subito dopo il sisma, il comune di Pozzuoli ha diramato un comunicato stampa riferendo che: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 3.2 ± 0.3 localizzato nei pressi di via Suolo San Gennaro. Il sisma si è prodotto alle 00:38 ora locale (UTC 23:38 del 06/03/2025), alla profondità di 0.81 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891, Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei".

Poche ore prima un'altra scossa di 2.1, accompagnata da un boato, aveva fatto tremare la terra del Campi Flegrei. Nella mattinata di ieri invece, una scossa più lieve, di 1.8, aveva svegliato gli abitanti della zona.

Attiva la piattaforma per richiesta sopralluogo per controllo edifici

A causa dell'attività sismica, che ha interessato l'area dei Campi Flegrei anche nei mesi scorsi, da mercoledì 5 marzo 2025, è possibile richiedere un sopralluogo nelle case dell'area del bradisismo nei Campi Flegrei. È già attiva infatti, la piattaforma telematica attraverso la quale i cittadini potranno chiedere verifiche per gli edifici privati ad uso prevalentemente residenziale che si trovano nella zona interessata dal fenomeno. Si tratta di una piattaforma dedicata ai cittadini che desiderano accertarne le condizioni degli immobili.

A renderlo noto, attraverso una nota stampa, è il Comune di Napoli che indica: “La richiesta di sopralluogo può essere presentata dal proprietario, dall’usufruttuario o dal conduttore nel caso di edifici costituiti da un’unica unità immobiliare; dall’amministratore per i condomini o da un rappresentante designato dai proprietari per gli immobili non costituiti in condominio. L’istanza può essere presentata autonomamente tramite la piattaforma dedicata collegandosi all’indirizzo https://istanze.protezionecivile.gov.it e autenticandosi tramite Spid o Cie. In caso di difficoltà o se si è sprovvisti di strumenti di identità digitale si può chiedere il supporto degli uffici comunali recandosi presso la sede della Municipalità X in via Acate 65”.

Inoltre, stando a quanto quanto riferisce il Comune di Napoli nella nota: “La richiesta di sopralluogo va presentata entro il 31 agosto prossimo. I tecnici dovranno entrare in almeno il 40% dell’edificio su appuntamento. La comunicazione del risultato del sopralluogo andrà allegata all’eventuale domanda per ottenere il contributo stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, che ha stanziato 20 milioni di euro (per 5 anni a partire dal 2025 per un totale di 100 milioni di euro) per gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici privati situati nell’area dei CAMPI FLEGREI soggetta a bradisismo. Comunque, il contributo non potrà superare il 50% dei costi dei lavori nel singolo edificio. Il sopralluogo non è finalizzato alla verifica della conformità edilizia”.