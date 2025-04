Terremoto di 5.2 in California, paura a San Diego - Video

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 si è registrata nella contea di San Diego, in California, nella giornata di lunedì 14 aprile 2025. Il sisma è stato avvertito in tutta la California meridionale compreso il San Diego Zoo Safari Park di Escondido dove gli elefanti hanno dato vita ad uno "spettacolo" per proteggersi davvero unico.

California, scossa di terremoto di magnitudo 5.2: la situazione

Watch footage of the moment an earthquake hit in East San Diego County. Update at: https://t.co/uAsWs1Dzja#earthquakesandiego #earthquakecalifornia pic.twitter.com/fZyrXDGZog — KnowInsiders (@knowinsiders) April 14, 2025

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la contea di San Diego in California con una serie di scosse di assestamento che sono state avvertite in tutta la California meridionale. L'United States Geological Survey ha comunicato che l'epicentro del sisma è stato a sud di Julian, in California, circa 88 chilometri a est di San Diego, a una profondità di circa 13,4 chilometri.

Dopo la scossa di magnitudo 5.2 sono seguite numerose scosse di assestamento più lievi. Fortunatamente non si segnalano danni o feriti stando a quanto comunicato dall'ufficio dello sceriffo di San Diego grazie anche agli avvisi di emergenza immediatamente inviati a tutti gli abitanti della California meridionale invitandoli a resistere. Diversi abitanti hanno comunicato che l'allerta è arrivata prima di avvertire il terremoto.

Elephants can sense vibrations through their feet! 🦶 During the 5.2 magnitude #earthquake in Southern #California today, they formed an "alert circle" to protect the herd. Incredible instincts!#SanDiego pic.twitter.com/8xjvae6htF — Peter Parker (@PeterParke955) April 15, 2025

Terremoto California, la reazione degli elefanti del San Diego Zoo Safari Park di Escondido

La scossa di terremoto di magnitudo 5.2 si è avvertita anche al San Diego Zoo Safari Park di Escondido dove gli elefanti hanno regalato uno spettacolo davvero commovente. Durante il sisma in California gli elefanti si sono precipitati a proteggere i loro cuccioli formando un cerchio stretto attorno ai loro cuccioli, conosciuto come "cerchio di allerta", che viene utilizzato in natura per proteggere i membri più giovani del branco dalle minacce. Una commovente dimostrazione di istinto protettivo di fronte al terremoto registratosi in California.

Durante la scossa di terremoto, mentre la terra iniziava a tremare, gli elefanti più anziani del San Diego Zoo Safari Park di Escondido si sono precipitati ad accerchiare i più giovani come dimostra il video pubblicato sui social. Mindy Albright, curatrice dei mammiferi dello Zoo Safari Park di Escondido, ha detto alla stampa locale: "È stato davvero emozionante vederli riunirsi in branco per proteggere i giovani e poi cercare immediatamente di ispezionare il loro habitat. Gli elefanti hanno sensi incredibili, possono percepire i suoni attraverso le zampe. Si fermano dopo aver formato il cerchio di allerta e poi guardano se possono ottenere ulteriori informazioni dall'ambiente".