Terremoto a Spoleto, scossa avvertita a Perugia e in diverse zone dell’Umbria

Terremoto a Spoleto: torna a tremare la terra nel centro Italia. Una scossa di terremoto è stata registrata ieri sera dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in Umbria precisamente nella città di Spoleto in provincia di Perugia. Vediamo insieme i dati in riferimento alla scossa che ha avuto luogo ieri sera, 23 aprile.

Terremoto a Spoleto, scossa avvertita a Perugia

La scossa di terremoto che ha avuto luogo ieri sera, mercoledì 23 aprile 2025 con epicentro presso la città di Spoleto, è stata caratterizzata da una magnitudo 3.6. Il sisma è stato registrato intorno alle ore 23.31.

Grazie alle rilevazioni dei sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è stato possibile localizzare l'epicentro del sisma a circa cinque chilometri dalla città umbra a una profondità di 7,4 chilometri. La scossa di ieri sera è stata avvertita anche da alcune persone residenti in altre aree dell'Umbria. Oltre che da Spoleto, altre segnalazioni arrivano da Foligno, Ancona, Acquasparta, Terni, Narni, Montecastrilli, Valtopina, Colfiorito e Assisi.

Chiuse le scuole a Spoleto

Diverse le amministrazioni comunali in Umbria che per la giornata di oggi, giovedì 24 aprile 2025, hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale. Le porte delle scuole questa mattina sono rimaste chiuse infatti a Spoleto e a Campello sul Clitunno. Stesso provvedimento è stato preso per gli edifici pubblici come musei, teatri e centri diurni socio-riabilitativi per disabili e anziani.

La Protezione Civile ha fatto sapere che la sua sede a Santo Chiodo resterà aperta per tutto il giorno. Stando alle ultime notizie diffuse dagli organi competenti la scossa di terremoto di ieri sera non avrebbe provocato danni a persone o cose.