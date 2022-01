Terremoto di 4.3 in Calabria, evacuati uffici e scuole: la situazione

Si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in Calabria. L'epicentro è stato fra Briatico e Pizzo Calabro, ma il sisma si è fatto sentire anche a Lamezia Terme, Catanzaro e lungo la costa cosentina. Tanta paura tra i cittadini che allarmati hanno lasciato le proprie abitazioni. Evacuati anche scuole ed uffici.

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 4.3

Torna a tremare la terra in Calabria. Questa mattina, giovedì 20 gennaio 2022, intorno alle ore 10 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in provincia di Vibo Valentia. Per l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha interessato la costa calabra sud occidentale di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria partendo da un epicentro in mare a una profondità di 10 chilometri.

La scossa ha allarmato i cittadini che sono usciti dalle proprie case, mentre scuole ed uffici sono stati fatti evacuare. Gli alunni, che stavano seguendo le lezioni, sono stati fatti uscire dagli istituti e adunati in luoghi all'aperto. E' stata anche interrotta temporaneamente la circolazione ferroviaria, coinvolti i treni sulla Paola-Rosarno, sulla linea di Tropea e sulla Lamezia Terme-Catanzaro Lido. Al momento non si registrano né danni né feriti, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine per rilevare eventuali inconvenienti.