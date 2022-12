Chiudere i termosifoni: un semplice trucchetto per risparmiare gas e soldi

Quando non è necessario riscaldare una stanza, può essere molto utile chiudere la manopola del termosifone, riducendo così il consumo di gas e di conseguenza anche la spesa in denaro.

Questa semplice scelta, spesso sottovalutata o dimenticata, permette anche di aumentare l’efficienza degli altri caloriferi della casa, senza rinunciare al benessere delle persone ma anzi garantendo un maggiore comfort.

Un consiglio applicabile senza fatica

L’inverno è ormai arrivato e il freddo si sta facendo sentire nella maggior parte delle regioni italiane. A causa dei prezzi elevati dell’energia, però, molte persone aspettano il più possibile prima di accendere il riscaldamento, o lo spengono appena c’è una giornata leggermente più mite, anzitutto per risparmiare.

Per fortuna, ci sono alcuni comportamenti che sono efficaci per ridurre il consumo di energia ed evitare gli sprechi, riducendo al contempo la bolletta da pagare a fine mese.

Oltre a rendere l'impianto più efficiente dal punto di vista energetico, la possibilità di chiudere i termosifoni che non servono fa sì che si eviti di scaldare inutilmente alcune aree dell’abitazione. Questa accortezza diventa particolarmente importante soprattutto se si vive in una casa molto grande o se ci sono stanze in cui non si entra quasi mai.

È bene precisare, comunque, che se abbiamo bisogno di una temperatura più alta in una stanza specifica può essere più funzionale utilizzare una fonte di calore differente, come per esempio una stufa o un condizionatore dotato di inverter.