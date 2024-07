Le 10 aziende più sostenibili del mondo: la classifica di Time e Statista

La sostenibilità, intesa come la proposizione di soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni, è sempre più importante a livello mondiale. In questa direzione anche il lavoro delle aziende assume un ruolo determinante nell'operare riducendo il loro impatto sull'ambiente. Quali sono le aziende più sostenibili al mondo? Ecco la classifica 2024 di Time e del sito di statistiche Statista (sito web tedesco che rende disponibili dati raccolti da istituzioni che si occupano di ricerca, di mercato e di opinioni, così come statistiche riguardanti l'ambito economico e statale)

Quali sono le aziende più sostenibili al mondo?

Il Time in collaborazione con Statista ha stilato la classifica delle 10 aziende mondiali più sostenibili per il 2024. Si tratta di una speciale classifica che ha preso in considerazione una serie di parametri indispensabili per la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo. Tra i parametri ci sono: le emissioni di carbonio, l’uso di energia rinnovabile e l’integrazione di pratiche sostenibili nel modello di business.

La classifica premia la Francia con la Schneider Electric, azienda leader nel settore della gestione dell’energia, che presenta un punteggio di 88.86 grazie ad una serie di investimenti importanti in materia di sostenibilità. Basti pensare che l'azienda francese sarà entro il 2025 carbon neutral riducendo così le emissioni con soluzioni innovative.

Aus 500 Unternehmen aus 30 Ländern wurde Schneider Electric vom TIME Magazine & Statista als weltweit nachhaltigstes Unternehmen ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr & nehmen die Auszeichnung als Ansporn, unsere #Nachhaltigkeit|sbemühungen zu forcieren: https://t.co/b2JO8JUk2O #ESG pic.twitter.com/ssbghWPUge — Schneider Electric AT (@SchneiderAUT) July 5, 2024

Al secondo posto con un punteggio di 85.71 c'è NEC Corp, azienda giapponese di tecnologia e software che si è contraddistinta per l’adozione di pratiche sostenibili e per la riduzione delle emissioni nei propri processi produttivi. Terzo gradino per l'unica azienda italiana: si tratta di Moncler, casa di moda italiana, che ha totalizzato 85.6 punti grazie ad una politica di sostenibilità basata sull'utilizzo di materiali riciclati. Non solo, l'azienda italiana leader nel settore moda ha riciclato più dell'80% di nylon nel 2023 senza contare che utilizza energia rinnovabile al 100% nelle varie fasi di produzione.

La classifica delle 10 aziende più sostenibili del mondo

Ecco la classifica completa con le dieci aziende più sostenibili al mondo per il 2024 secondo il Time con i punteggi assegnati in base a diversi parametri considerati importanti per l'ambiente.