Caro bollette: consigli utili su come utilizzare il frigorifero e la temperatura da impostare

La temperatura del frigorifero dovrebbe sempre essere impostata in base alla stagione. Ma a quanti gradi è corretto impostarla in estate per mantenere i cibi in modo ottimale e al tempo stesso contenere i consumi energetici?

Regolare la temperatura del frigo in base alla stagione, vantaggi

Una corretta impostazione della temperatura del frigo consente all'elettrodomestico di funzionare in modo ottimale. In questo modo sarà possibile conservare gli alimenti, evitando che si deteriorino, ma anche garantirsi un consumo energetico adeguato.

Nella stagione calda il frigorifero lavora più intensamente per mantenere i cibi freschi, per cui necessita di una temperatura più bassa di 1/2 gradi rispetto all'inverno. Indicativamente il termostato andrebbe impostato tra 1 e 4 gradi Celsius. Ciò permetterà di rallenta la decomposizione di carne, formaggi e verdure, riducendo lo spreco alimentare, ma anche garantirsi la sicurezza alimentare. Un frigo impostato correttamente preserva la freschezza degli alimenti e diminuisce il rischio di contaminazioni.

Come controllare e mantenere la temperatura ideale?

Per verificare la temperatura interna è possibile utilizzare un termometro in un bicchiere d’acqua, da lasciare in frigo per 3 ore. Controllando il termometro saremo in grado di sapere la temperatura reale.

Occorre infine tenere presente che vi sono alcune "cattive abitudini" che possono influire sulla "quantità di freddo" prodotta dall'apparecchio, ma anche sui consumi energetici. Un utilizzo scorretto infatti, non solo diminuisce la temperatura interna, mettendo a rischio i cibi conservati, ma costringe anche l'apparecchio a lavorare di più, con inevitabili conseguenze sulle nostre bollette.

Ma è possibile garantirsi cibi sicuri senza impattare troppo sui consumi?

I consigli per un utilizzo ottimale del frigo prevedono: