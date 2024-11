Tendenza meteo: aria più fredda e tempo instabile, sarà un fine settimana tipicamente invernale?

Due perturbazioni stanno per colpire l'Italia: la prima è diretta verso le regioni settentrionali, mentre la seconda interesserà principalmente il Centro-Sud. Le previsioni meteo delineano un clima instabile e variabile con deboli piogge e aria mite con un graduale rialzo termico.

Meteo, torna il maltempo in Italia?

L'alta pressione comincia ad indebolirsi in Italia lasciando spazio all'afflusso di correnti umide e temperate sud-occidentali complice il passaggio di due perturbazioni atlantiche. La prima, la perturbazione n.7 di novembre, è già arrivate nelle regioni del Nord riportando deboli piogge.

La perturbazione n.8, invece, è attiva sulla Spagna, ma presto virerà verso l'Italia interessando le regioni del Centro-Sud con temporali e piogge intermittenti tra mercoledì 27 e giovedì 18 novembre. Gli effetti associati ai sistemi nuvolosi saranno di scarsa entità, ma è previsto l'afflusso di aria più mite che favorirà un rialzo graduale delle temperature. L’evoluzione per l’ultima parte della settimana è ancora incerta anche se è previsto l'arrivo di una terza perturbazione, la nona del mese, che sarà accompagnata questa volta da un vorice di aria fredda.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 26 novembre 2024: bel tempo con sole in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nuvole e foschie, invece, nel resto del paese con piogge deboli e intermittenti nelle regioni di Nord-Ovest. Non si escludono piogge anche in Toscana, mentre la neve torna a cadere sulle zone alpine oltre 1700-2000 metri. In aumento le temperature con le massime che nel pomeriggio sfiorano anche i 20° al Centro-Sud con picchi di anche 25° in Sardegna.

Nella giornata di mercoledì 26 novembre 2024 ancora bel tempo con sole su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del paese con piogge deboli ed isolate che interesseranno Romagna, Umbria, Toscana e Lazio e Campania.

Che tempo farà in vista del weekend: torna il freddo in Italia?

Gli effetti delle perturbazioni si faranno sentire anche nella giornata di giovedì 28 novembre 2024 con piogge che interesseranno il basso versante tirrenico. Al Nord è previsto un miglioramento del clima favorendo durante la notte e nelle prime ore del mattino il ritorno della nebbia in Pianura Padana.

Per giovedì 28 novembre è previsto l'arrivo della perturbazione n.8 di novembre diretta verso le regioni del Centro-Sud con piogge e fenomeni temporaleschi di graduale intensità. Al Nord previsti pochi fenomeni associati alla perturbazioni, anche se durante il suo passaggio si verificherà un rinforzo dei venti che determineranno un calo delle temperature tra venerdì 29 e sabato 30 novembre lungo tutto lo stivale. Nella giornata di sabato 30 novembre piogge e rovesci in tutto il Sud Italia con il rischio di temporali anche sulle regioni centrali adriatiche.