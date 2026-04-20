Meteo, maltempo in Lombardia: grandine fino a 4 cm

Nella notte tra domenica 19 aprile e lunedì 20 aprile 2026, un forte temporale si è abbattuto su Milano e sull’hinterland, riportando il maltempo in città dopo alcuni giorni di sole e temperature oltre la media stagionale. A colpire cittadini e automobilisti è stata soprattutto la grandine, con chicchi che, secondo diverse testimonianze sui social, avrebbero raggiunto fino a 4 centimetri di diametro.

Meteo, maltempo: grandine intensa su Milano nella notte tra il 19 e il 20 aprile

Dopo una fase di clima più mite e cieli sereni, Milano è tornata a fare i conti con pioggia, tuoni e una violenta grandinata. Il temporale ha interessato la città e diverse aree della provincia durante la notte, sorprendendo molti residenti e lasciando strade e marciapiedi completamente imbiancati.

Sui social network, numerosi utenti hanno condiviso foto e video della perturbazione, raccontando la forza del fenomeno. “Mai vista tanta grandine ad aprile”, ha scritto un utente su Facebook. Un altro ha parlato di “granelli fino a 4 centimetri”, mostrando le immagini dei chicchi caduti tra Milano e i comuni limitrofi.

Chicchi di grandine fino a 4 centimetri e strade imbiancate

Le immagini pubblicate online mostrano accumuli di grandine su carreggiate, parcheggi e bordi strada, con scene che hanno ricordato a molti una nevicata fuori stagione. In particolare, tra Monza, Sesto San Giovanni e la tangenziale di Milano, diversi automobilisti si sono trovati davanti a un paesaggio completamente bianco.

⛈️ Foto di Joe Betulla e Ulquiorra, per "Tornado in Italia", della grandine caduta tra Alto Milanese e Brianza.



Grandine di piccole-medie dimensioni segnalate a Cesano Maderno. pic.twitter.com/HepINkJwav — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) April 19, 2026

C’è chi ha raccontato di aver dovuto rallentare o fermarsi a bordo strada per la scarsa visibilità e per il manto di ghiaccio formatosi in pochi minuti. Alcuni residenti hanno commentato con stupore l’intensità dell’evento, sottolineando come una grandinata di questa portata sia insolita per il mese di aprile.

⛈️ Video di Marco Burato della grandinata di qualche minuto fa a Lentate sul Seveso (MB). pic.twitter.com/yALoSEWGy2 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) April 19, 2026

Disagi tra Milano, Monza e Sesto San Giovanni

Oltre allo stupore, non sono mancati i timori per possibili danni a veicoli, tetti e coltivazioni. In particolare, a Sesto San Giovanni alcuni commercianti hanno commentato con ironia l’episodio, scrivendo: “Neve a Milano? Siamo ad aprile”, ma augurandosi allo stesso tempo che la grandinata non avesse causato conseguenze pesanti.

Tra le segnalazioni più condivise, anche quella di chi rientrava a casa il 19 aprile e si è trovato improvvisamente in mezzo alla bufera: “Forte e imprevista grandinata tra Monza e Milano, tangenziale completamente imbiancata e auto ferme a bordo strada”.

Maltempo in Lombardia, attenzione ai prossimi aggiornamenti

Il ritorno del maltempo su Milano conferma una fase meteorologica instabile su gran parte della Lombardia. Dopo i giorni quasi estivi della scorsa settimana, il brusco cambio di scenario ha riportato piogge, temporali e grandinate localmente intense.

Resta ora da capire se nelle prossime ore si registreranno ulteriori disagi o danni legati al passaggio del fronte temporalesco. Intanto, foto e video della grandine caduta su Milano continuano a circolare online, documentando un evento che molti cittadini definiscono eccezionale per il periodo.