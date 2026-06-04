Meteo Italia, nuova perturbazione in transito nel fine settimana: poi rimonta l’alta pressione

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia: si tratta della n.2 del mese, diretta principalmente sulle regioni del Nord con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Al Sud, invece, torna il sole con temperature in crescita. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, piogge e temporali al Nord e sole al Sud

L'evoluzione meteo dei prossimi giorni delinea un Paese climaticamente diviso: sulle regioni del Nord torna il maltempo complice l'arrivo della perturbazione n.2 del mese, mentre al Centro-Sud torna il sole con temperature nella media.

Lo scenario previsto più a lungo termine conferma la rimonta dell'alta pressione giusto in tempo per il fine settimana con un tempo che tornerà a farsi mite e soleggiato con temperature in crescita e valori che oltre i 30 gradi lungo tutto lo stivale. Si tratta di una fase destinata a perdurare sulle regioni del Centro-Sud, visto che al Nord già da lunedì 8 giugno si delinea il ritorno del maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 4 giugno 2026: nuvole nelle prime ore del mattino sulle regioni del Nord, Toscana ed estremo Sud con il rischio di isolate piogge nella Puglia meridionale. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese, mentre dal pomeriggio nuvole in aumento su Alpi e Nord-Ovest, con le prime piogge nel settore alpino di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

In serata le piogge torneranno a farsi sentire su Alpi e Nord-Ovest. Dal punto di vista termico temperature massime in crescita al Nord-Est, Centro e Sardegna, mentre in calo nel resto del Paese con valori tra i 24-28°.



Venerdì 5 giugno 2026 nuvole sparse con il rischio di piogge sulle zone di Nord-Est e zone interne e adriatiche del Centro. Bel tempo soleggiato nel resto d'Italia anche se non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata con il rischio di deboli piogge fra la pianura lombarda ed emiliana. In calo le temperature massime sulle regioni di Nord-Est, Centro e Sardegna, mentre stabili altrove con valori al di sotto dei 30°.

Che tempo farà nel primo weekend di giugno 2026?

La tendenza meteo in vista del primo fine settimana di giugno 2026 delinea la rimonta dell'alta pressione nell’area mediterranea centro-occidentale con il ritorno di una massa d'aria calda di origine subtropicale. Bel tempo soleggiato con temperature in crescita da Nord a Sud almeno per tutto il weekend.

Nel dettaglio: sabato 6 giugno 2026 bel tempo mite con sole al Centro-Sud e Isole, mentre nelle zone interne e montuose non si esclude, nel corso della giornata, qualche annuvolamento con fenomeni solo occasionali lungo l’Appennino e in Puglia. Anche sulle regioni del Nord non si esclude il passaggio di un sistema nuvoloso con il rischio di isolati e brevi rovesci su Piemonte, Lombardia e Alpi centro-orientali. Dal punto di vista termico le temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest e Sud peninsulare con valori tra i 24 e i 27°, mentre sono previsti picchi fino a 30° al Centro-Sud.

Domenica 7 giugno 2026 l'alta pressione continuerà a dominare la scena anche sulle regioni settentrionali con schiarite e fenomeni temporaleschi scarsi o del tutto assenti. Al Centro-Sud prosegue il bel tempo con le temperature in crescita, in particolare in Sicilia, con valori di stampo estivo e al di sopra della media.

L'evoluzione per la prossima settimana delinea un clima stabile e soleggiato al Centro-Sud, complice la stabilità anticiclonica, mentre sulle regioni del Nord è previsto il transito di una serie di passaggi nuvolosi con un clima che tornerà a farsi instabile e variabile con il rischio di rovesci o temporali. Per conferme continuate a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.