Allerta meteo arancione e gialla il 3 giugno 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 3 giugno 2026, un duplice bollettino di allerte meteo per maltempo e criticità. Scopriamo dove scatta l'allerta arancione e gialla in Italia.

Maltempo in Italia: allerta arancione il 3 giugno 2026

Scatta l'allerta arancione per maltempo e criticità il 3 giugno 2026 in Italia. Il transito della prima perturbazione del mese continua a farsi sentire in gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato d'allerta. Nel dettaglio la Protezione Civile ha comunicato per la giornata di mercoledì 3 giugno 2026 un bollettino di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali in Liguria nelle zone Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Non solo, massima attenzione anche per lo stato di allerta arancione per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Anche in questo caso l'allerta arancione di moderata criticità per arancione per rischio idrogeologico è stata emessa per il 3 giugno 2026 solo in Liguria nelle zone Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Allerta gialla il 3 giugno 2026 in Italia: tutte le regioni a rischio

Maltempo diffuso in gran parte del Paese per l'arrivo della prima perturbazione del mese di giugno che ha messo in stand-bye il caldo record degli ultimi giorni. Nella giornata di mercoledì 3 giugno 2026 sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti in buona parte dell'Italia con diverse regioni coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Nelle prossime ore, infatti, sono previste piogge intense e violente con il rischio di grandinate con la Protezione Civile che ha diramato un bolllettino di allerta meteo gialla per piogge e maltempo in 13 regioni.

Ecco le regioni interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 3 giugno 2026:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro; Campania : Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Emilia Romagna : Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Costa romagnola;

: Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Costa romagnola; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre; Lazio : Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene, Bacino Medio Tevere;

: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene, Bacino Medio Tevere; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Centro;

: Bacini Liguri Marittimi di Centro; Lombardia : Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale;

: Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore;

: Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore; Toscana : Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Costa, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Versilia, Serchio-Lucca, Valtiberina, Romagna-Toscana, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Reno, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Costa, Lunigiana, Valdichiana, Arno-Casentino, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Etruria;

: Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Costa, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Versilia, Serchio-Lucca, Valtiberina, Romagna-Toscana, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Reno, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Costa, Lunigiana, Valdichiana, Arno-Casentino, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Etruria; Umbria : Trasimeno - Nestore, Alto Tevere, Medio Tevere, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Chiani - Paglia;

: Trasimeno - Nestore, Alto Tevere, Medio Tevere, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Chiani - Paglia; Veneto: Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna.

Da segnalare anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico diramata dalla Protezione Civile il 3 giugno 2026 nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese;

: Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese; Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata per il 3 giugno 2026 in 10 regioni. Ecco tutte le zone coinvolte: