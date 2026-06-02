Meteo, torna il maltempo in Italia con il rischio di nubifragi e grandinate. Le previsioni

L'alta pressione ha lasciato l'Italia che da oggi, martedì 2 giugno 2026, dovrà fare i conti con una forte ondata di maltempo. Piogge e rovesci in diverse regioni dove scatta anche l'allerta per rischio nubifragi e grandinate. Le previsioni meteo.

Meteo, maltempo diffuso in Italia dopo il caldo record

Il mese di giugno 2026 prende il via con una forte ondata di maltempo causata dal transito della perturbazione n.1 che tra oggi, martedì 2 giugno, e mercoledì 3 colpirà gran parte del Paese con una ondata di maltempo intenso. Nel corso della giornata di oggi, Festa della Repubblica, le regioni del Nord dovranno fare i conti con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con il rischio di nubifragi, forti raffiche di vento e grandinate. Al Centro, invece, clima instabile con il rischio di piogge solo sulle zone interne. Da domani, mercoledì 3 giugno 2026, gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche sulle zone di Nord-Est e in parte anche sulle regioni meridionali. Dal punto di vista termico è previsto un drastico calo delle temperature con la fine della prima ondata di calore. Un primo miglioramento del clima è previsto da giovedì 4 giugno anche se la tregua, stando alle attuali proiezioni, avrebbe le ore contate visto che è previsto il passaggio di una seconda perturbazione diretta principalmente sulle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 2 giugno 2026, giorno della Festa della Repubblica: bel tempo con sole al Sud e Isole, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Piogge e temporali, invece, sulle regioni del Nord, Toscana, Umbria e Appennino Abruzzese. In calo le temperature massime nelle zone di Nord-Ovest, mentre stabili nel resto del Paese.

Mercoledì 3 giugno 2026: bel tempo sulle zone di Nord-Ovest e Sardegna, mentre nuvole sparse nel resto d'Italia con schiarite al Sud. Ancora piogge e temporali di forte intensità su Emilia, Romagna, gran parte del Centro, Campania, Basilicata e Puglia Settentrionale. Dal punto di vista termico temperature massime in crescita al Nord-Ovest, mentre calano a Nord-Est, regioni del Centro, Campania e Sardegna.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo dei prossimi giorni di giugno 2026 delinea un mese climaticamente dinamico con il rischio diffuso di piogge e rovesci con un calo delle temperature rispetto alle ultime settimane di maggio. I valori torneranno nella norma in linea con la climatologia prevista all’inizio dell’estate meteorologica. Le previsioni meteo per il primo weekend di giugno delineano sulle regioni del Sud e Sicilia temperature intorno ai 30°, mentre al Centro-Nord valori intorno ai 23-28°.

Dopo il transito della prima perturbazione atlantica del mese nelle prossime ore, tra giovedì 4 e sabato 6 giugno è previsto il passaggio della seconda, mentre da domenica 7 giugno potrebbe sopraggiungere la terza sulle regioni del Nord. Da giovedì 4 giugno non si esclude un temporaneo miglioramento anche se nelle prime ore del mattino non mancheranno piogge e temporali lungo la costa adriatica pugliese e della Calabria tirrenica. Nuvole in aumento sulle regioni di Nord-Ovest con il rischio di piogge su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di ponente, in successiva estensione a Lombardia, Emilia, nordovest della Toscana, Trentino alto Adige e Veneto. Le temperature massime in calo al Sud con valori al di sotto dei 30°.

Venerdì 5 giugno 2026 clima variabile e instabile al Centro-Nord e Sardegna con il rischio di piogge e temporali con fenomeni intensi e diffusi sulle regioni di Nord-Est e nel Lazio. Migliora il tempo al Sud e Sicilia dove non si esclude un temporaneo e sensibile rialzo delle temperature con picchi di oltre 30 gradi. Al Centro-Nord valori più contenuti non oltre i 25°. Naturalmente si tratta di una evoluzione ancora incerta e pertanto da confermare con i prossimi aggiornamenti meteo.