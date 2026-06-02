Meteo: 2-3 giugno con maltempo e rischio nubifragi. Le zone coinvolte

L’alta pressione si è ormai ritirata dalla nostra Penisola che, nelle prossime ore, farà i conti con un’intensa perturbazione atlantica (la numero 1 di giugno) la quale, tra oggi (martedì 2 giugno) e mercoledì 3, porterà maltempo diffuso, e a tratti intenso, su molte regioni d’Italia.

In particolare, nel corso della giornata odierna, rovesci e temporali bagneranno praticamente tutto il Nord e risulteranno localmente anche di forte intensità, con il pericolo quindi di nubifragi, forti raffiche di vento e grandinate, mentre al Centro si farà sentire solo un po’ di instabilità, comunque per lo più concentrata sulle zone interne.

Prima di abbandonare il nostro Paese, domani (mercoledì) questa stessa perturbazione porterà altro maltempo, con nuovi rovesci e temporali, soprattutto al Nordest e sulle regioni centrali, senza però risparmiare del tutto neppure il Sud. Tra oggi e domani, inoltre, è atteso un ulteriore diffuso calo termico, con la fine del caldo anomalo in tutta Italia.

Un miglioramento del tempo è probabile per giovedì 4, con un po’ di instabilità residua solo al Sud, ma la tregua potrebbe durare poco: è infatti previsto l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 2 del mese) già nella giornata di venerdì 5, con nuove piogge soprattutto al Nord.

Le previsioni meteo per oggi, 2 giugno

Prevalenza di bel tempo al Sud e Isole. Nuvole sul resto del Paese, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, almeno nelle regioni centrali: al mattino rovesci e temporali diffusi al Nordovest poi in estensione, nella seconda parte del giorno, anche al Nordest; a carattere più isolato qualche rovescio o temporale anche su Toscana, Umbria e Appennino Abruzzese.

I temporali potrebbero risultare localmente anche di forte intensità, specie in Lombardia, Veneto, Trentino ed Emilia. Temperature massime in ulteriore sensibile calo al Nordovest, con poche variazioni nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 giugno

Tempo perlopiù bello al Nordovest e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, sebbene con spazio per qualche sprazzo di sole, soprattutto al Sud: nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Romagna, gran parte del Centro, Campania, Basilicata e Puglia Settentrionale.

Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo invece al Nordest, gran parte del Centro, Campania e Sardegna.