Meteo, allerta caldo il 30 maggio 2026 in 24 città. I livelli di rischio del Ministero della Salute

Nonostante le violenti piogge e grandinate registrate in diverse città d'Italia, prosegue la prima intensa ondata di calore della stagione con un nuovo bollettino di allerta meteo caldo. Il Ministero della Salute ha comunicato le città a rischio nella giornata del 30 maggio 2026.

Allerta meteo caldo: il bollettino delle città a rischio il 30 maggio 2026

Caldo ed afa continuano ad interessare gran parte del Paese complice l'arrivo dell'anticiclone subtropicale che da giorni sta garantendo un clima di stampo estivo con un caldo record considerando il periodo. Anche per la giornata di sabato 30 maggio 2026 il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di ondate di calore in 24 città contrassegnate dal bollino giallo che corrisponde al livello 1 di allerta meteo caldo.

Si preannuncia un venerdì "rovente" in ben 24 città italiane dove scatta il bollino giallo per allerta caldo che segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare un'ondata di calore. Ecco a seguire la lista delle città contrassegnate dal bollino giallo il 30 maggio 2026:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Cosa fare durante un'ondata di calore?

Come comportarsi in caso di ondate di calore? Il Ministero della Salute ha diramato una serie di pratici e semplici consigli per affrontare al meglio il gran caldo. Una sorta di decalogo rivolto a tutti i cittadini, ma in particolare ai soggetti a rischio e fragili invitati a restare a casa nelle ore più calde del giorno evitando così il contatto diretto con il sole.

Non solo è da evitare anche l'allenamento all'aperto e qualsiasi attività sportiva nelle ore più calde della giornata. Infine il Ministero della Salute invita tutti ad idratarsi bevendo tanta acqua e di arieggiare, quando possibile, le stanze per ridurre così l'umidità.