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Violenti temporali in Piemonte nella notte: grandine, lampi e forti piogge

Nubifragi, grandine e raffiche di vento hanno colpito il Piemonte nella notte: le piogge più intense tra Cuneese e Torinese, mentre Torino è stata illuminata da numerosi fulmini.
Clima29 Maggio 2026 - ore 11:51 - Redatto da Meteo.it
Clima29 Maggio 2026 - ore 11:51 - Redatto da Meteo.it

Una forte ondata di maltempo ha interessato il Piemonte tra la serata di ieri e la notte, portando con sé temporali intensi, nubifragi improvvisi, grandinate e forti raffiche di vento. I fenomeni più significativi si sono verificati tra le 18 e le 2 del mattino, coinvolgendo in particolare le province di Cuneo e Torino.

L'instabilità atmosferica ha segnato una brusca interruzione della fase di caldo intenso che aveva caratterizzato gli ultimi giorni, con un temporaneo calo delle temperature e condizioni meteo decisamente più turbolente.

Meteo, temporali in Piemonte: le zone più colpite tra Cuneo e Torino

Le precipitazioni più abbondanti sono state registrate nelle aree montane e pedemontane del Piemonte sudoccidentale. Secondo i dati pluviometrici raccolti nella notte, dalla mezzanotte sono caduti:

  • 33 mm nella zona di San Giovanni a Limone Piemonte (Cuneo);
  • 30 mm a Ormea (Cuneo);
  • 29 mm a Limone Piemonte (Cuneo);
  • 26 mm a Montaldo di Mondovì (Cuneo);
  • 26 mm nella zona di Talucco a Pinerolo (Torino).

Torino è stata soltanto sfiorata dal fronte temporalesco più intenso, ma il capoluogo piemontese ha comunque assistito a una spettacolare attività elettrica. Durante la notte numerosi fulmini hanno illuminato il cielo cittadino, rendendo evidente la forza del sistema temporalesco in transito sulla regione.

Perché si sono verificati temporali così intensi in Piemonte

Secondo le previsioni diffuse da Arpa Piemonte, il peggioramento è stato provocato dall'arretramento del promontorio anticiclonico verso ovest e dall'ingresso di aria più fresca in quota sulla Pianura Padana.

Questa configurazione atmosferica ha favorito un rapido aumento dell'instabilità, inizialmente sulle aree alpine e appenniniche e successivamente anche sulle pianure sudoccidentali. Il caldo accumulato nei giorni precedenti, unito all'afflusso di aria umida da est, ha creato le condizioni ideali per la formazione di temporali localmente molto forti.

Particolarmente colpite le zone montane e pedemontane, dove il sollevamento dell'aria lungo i rilievi ha contribuito allo sviluppo di celle temporalesche intense accompagnate da grandine e forti raffiche di vento.

Meteo Piemonte: temperature in calo ma nel weekend torna il caldo

L'arrivo del maltempo ha determinato un temporaneo abbassamento delle temperature massime, offrendo una breve tregua dopo i valori particolarmente elevati registrati negli ultimi giorni.

Si tratterà però di una pausa di breve durata. Secondo le indicazioni di Arpa Piemonte, nel corso del fine settimana è previsto un nuovo generale rialzo termico, con il ritorno di condizioni più stabili e temperature in aumento su gran parte della regione.

Fulmini e nubifragi nella notte: monitorata l'evoluzione del meteo

Le prossime ore saranno importanti per valutare l'evoluzione dell'instabilità residua. Sebbene la fase più intensa del maltempo sembri ormai alle spalle, l'atmosfera resta ancora favorevole alla formazione di locali rovesci e temporali, soprattutto in prossimità dei rilievi.

Dopo la notte caratterizzata da fulmini, piogge intense e grandinate, il Piemonte si prepara dunque a un graduale miglioramento, in attesa del nuovo aumento delle temperature previsto nel weekend.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Maggio ore 14:38

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