Meteo, ondata di calore il 29 maggio 2026: allerta caldo in 21 città. La lista del Ministero della Salute

Ancora caldo record in Italia nella giornata di venerdì 29 maggio 2026. La prima ondata di calore della stagione 2026 prosegue con il Ministero della Salute che ha diramato un altro bollettino di allerta meteo caldo.

Bollino arancione per allerta caldo il 29 maggio 2026 in Italia

Prosegue il grande caldo in Italia con una nuova allerta meteo caldo comunicata dal Ministero della Salute anche nella giornata di venerdì 29 maggio 2026.

Calano leggermente di 1-2° i valori rispetto ai giorni scorsi, ma il caldo non demorde in diverse città interessate dal bollino arancione che corrisponde al livello 2 di allerta meteo caldo: indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Attenzione: il bollino arancione il 28 maggio 2026 è stato emesso solo in una città: Genova.

Allerta meteo caldo: dove scatta il bollino giallo il 29 maggio 2026

Non solo città da bollino arancione il 29 maggio 2026, visto che il Ministero della Salute ha comunicato anche un bollettino di ondata di calore con bollino giallo. Ricordiamo che il bollino giallo corrisponde al livello 1 di allerta caldo che segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare un'ondata di calore.

Scopriamo le 20 città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo per il 29 maggio 2026 in Italia:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Napoli

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Torino

Verona

Viterbo

Non è ancora arrivata l'estate 2026, ma da alcuni giorni il Ministero della Salute ha comunicato le prime allerte meteo per ondate di calore emesse quando sono previste temperature anomale e al di sopra dei valori medi previsti. In caso di ondata di calore è consigliabile: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, ma anche non praticare attività sportive all'aperto.

Inoltre, il Ministero della Salute invita a limitare il più possibile gli spostamenti in auto. Durante le ondate di calore massima attenzione per le categorie di soggetti a rischio, tra cui rientrano i cardiopatici, gli anziani e i bambini.