Meteo, Italia caldo in attenuazione da oggi, giovedì 28 maggio con temperature in diminuzione. Le previsioni

Da oggi, giovedì 28 maggio 2026, si delinea un primo parziale indebolimento dell'anticiclone subtropicale con un lieve calo delle temperature in gran parte del Paese complice l'arrivo di correnti di aria più fresca. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, l'anticiclone cede in Italia: caldo anomalo in attenuazione

Dopo giornate segnate dal caldo record, complice la prima ondata di calore della stagione 2026, è previsto da oggi - giovedì 28 maggio - un primo indebolimento dell'anticiclone di matrice subtropicale. Il clima tenderà a farsi più instabile anche se il caldo continuerà ad accompagnarci anche in vista del lungo ponte del 2 giugno 2026 con temperature in calo, ma con valori ugualmente al di sopra della norma.

Le tendenze meteo in vista della prossima settimana, invece, delineano un secondo indebolimento dell'anticiclone con l'arrivo di fresche e instabili correnti atlantiche accompagnate da piogge e temporali al Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 28 maggio 2026: piogge e rovesci sulle aree interne del Centro, soprattutto sull’Appennino Centrale, tanto sole altrove. Dal pomeriggio nuvole in aumento su gran parte del Centro-Nord e zone interne del Sud con il rischio di isolati rovesci e temporali su aree alpine, zone interne del Centro-Sud e in forma isolata tra il tardo pomeriggio e la sera sulle pianure tra Veneto, Emilia e Lombardia. Dal punto di vista termico è previsto un lieve calo delle temperature con picchi massimo di 33-34° in diminuzione di 2-3° rispetto ai giorni scorsi.

Anche venerdì 29 maggio 2026 nelle prime ore del mattino piogge isolate nelle zone di Nord-Ovest, mentre nuvole diffuse su Abruzzo, Molise, Gargano e Campania. Bel tempo soleggiato nel resto d'Italia, ma con il passare delle ore torna il rischio di rovesci o temporal su Alpi, pianura piemontese, Appennino Settentrionale, zone interne della Toscana, rilievi laziali e zone montuose di Calabria e Sicilia. Ancora in calo le temperature di 1-2°, anche se i valori restano di stampo estivo.

Meteo, che tempo farà nel ponte del 2 giugno in Italia?

La prima ondata di calore del 2026, dopo aver raggiunto il suo picco, inizia a smorzarsi pur garantendo per tutto il weekend del 2 giugno 2026 un clima di stampo estivo con temperature elevate e valori oltre la norma. Il termometro si manterrà su valori intorno e, in alcuni casi, superiori ai 30° da Nord a Sud, ma aumentano i temporali per via del lieve indebolimento dell’anticiclone sub-tropicale.

Sabato 30 maggio 2026 clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali sulle zone alpine occidental e le zone interne montuose di Sardegna e Sicilia. Nuvole sparse anche al Nord, mentre cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud. Le temperature massime lungo tutto lo stivale registrano valori tra i 28° e 32°.

Per domenica 31 maggio 2026 la tendenza meteo delinea l'arrivo di una perturbazione atlantica diretta sulle regioni del Nord con piogge e temporali diffusi sulle zone alpine. In calo le temperature al Nord, mentre in crescita lungo il versante del medio e basso Adriatico.

Lunedì 1 giugno 2026 gli effetti della perturbazione si dirigeranno verso i Balcani con una fase climatica instabile sulle zone di Nord-Est ed Appennino centrale e un calo termico più diffuso al Centro-Nord. Stando alle attuali proiezioni, il weekend del 2 giugno 2026 dovrebbe terminare con il transito di un'altra perturbazione che interesserà le regioni del Nord. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.