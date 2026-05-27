FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Francia, prima ondata di caldo mortale: sette vittime per le alte...

Francia, prima ondata di caldo mortale: sette vittime per le alte temperature

La prima ondata di calore ha già fatto registrare le prime vittime in Francia: due persone morte mentre facevano attività sportiva e 5 per annegamento.
Clima27 Maggio 2026 - ore 11:08 - Redatto da Meteo.it
Clima27 Maggio 2026 - ore 11:08 - Redatto da Meteo.it

L'Europa è nella morsa dell'anticiclone e le temperature decisamente alte per il periodo hanno già causato le prime vittime. In Francia, dove i termometri hanno toccato valori normalmente registrati a luglio, si contano già i primi decessi.

Francia, l'ondata di caldo mortale ha causato 7 morti

Sono decisamente temperature ben al di sopra della media quelle che si registrano in questi giorni in tutta Europa. La morsa dell'anticiclone che staziona sul nostro continente ha portato le colonnine di mercurio a livelli che solitamente si registrano a luglio.

E con la prima ondata di calore della stagione arriva anche il primo bilancio delle vittime. Stando a quanto riportato dalla portavoce del governo francese, Maud Bregeon, sarebbero sette i decessi legati, direttamente o indirettamente, al grande caldo.

Due persone sono morte mentre facevano sport a Parigi e nell'hinterland di Lione, mentre altri cinque decessi sarebbero da attribuire ad annegamento. Sono due le persone annegate in Gironda, una nella Marna, una in Seine-et-Marne e un'altra in Maine-et-Loire.

Francia, maggio bollente e allerta canicule

Il Paese d'Oltralpe sta sperimentando temperature record, con le colonnine di mercurio che nei giorni scorsi hanno raggiunto livelli mai visti per la stagione.

Nella parte sud-occidentale della Francia sono stati raggiunti picchi di 37°, mentre nel resto del Paese i termometri hanno registrato e superato i 30 gradi a fronte di una media per il periodo solitamente compresa tra 20 e 23°.

A Parigi, dove in questi giorni si disputa il Roland Garros, le colonnine di mercurio si sono attestate sui 32 gradi, valori decisamente superiori a quelli mediamente registrati a fine maggio (21-22°).

Sono in tutto otto i dipartimenti messi in stato di vigilanza arancione: Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Loire-Atlantique. In queste aree è stata diramata l'allerta arancione per canicule, termine entrato ormai d'uso comune per indicare i giorni di caldo estremo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • May Day rovente nel Regno Unito: registrato il giorno di maggio più caldo di sempre
    Clima27 Maggio 2026

    May Day rovente nel Regno Unito: registrato il giorno di maggio più caldo di sempre

    Caldo storico nel Regno Unito: a maggio temperature mai viste prima, con valori oltre i 35°C e allerte per la popolazione.
  • Meteo, allerta caldo il 27 maggio 2026: scatta il bollino arancione e giallo in 22 città d'Italia
    Clima26 Maggio 2026

    Meteo, allerta caldo il 27 maggio 2026: scatta il bollino arancione e giallo in 22 città d'Italia

    Prosegue l'ondata di calore in Italia con un nuovo bollettino di allerta meteo caldo diramato per il 27 maggio 2026 in 22 città.
  • Meteo, allerta gialla per piogge il 27 maggio 2026 in Italia: ecco dove
    Clima26 Maggio 2026

    Meteo, allerta gialla per piogge il 27 maggio 2026 in Italia: ecco dove

    Scatta l'allerta meteo gialla il 27 maggio 2026 in alcune regioni d'Italia: scopriamo tutte le zone interessate dal bollettino.
  • Meteo, caldo in aumento nei prossimi giorni: arrivano le prime notti tropicali
    Clima26 Maggio 2026

    Meteo, caldo in aumento nei prossimi giorni: arrivano le prime notti tropicali

    Prosegue la prima ondata di calore del 2026 in Italia con temperature roventi da Nord e Sud anche con l'arrivo delle notti tropicali.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend e Ponte del 2 giugno tra caldo e instabilità: la tendenza
Tendenza27 Maggio 2026
Meteo, weekend e Ponte del 2 giugno tra caldo e instabilità: la tendenza
Le temperature, seppur in lieve calo, resteranno sopra le medie stagionali su tutta Italia. Instabilità in aumento con temporali di calore. La tendenza meteo
Meteo, dal 29 maggio lieve calo termico e instabilità in aumento: la tendenza
Tendenza26 Maggio 2026
Meteo, dal 29 maggio lieve calo termico e instabilità in aumento: la tendenza
Si smorza leggermente l'eccezionale ondata di caldo in corso a partire da venerdì: temperature sopra la norma e caldo da piena estate con temporali. La tendenza meteo
Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenza
Tendenza25 Maggio 2026
Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenza
Nell'ultima parte della settimana si attenua un poco l'ondata di caldo a causa dell'indebolimento dell'Anticiclone nord-africano. Temperature comunque sopra la norma. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Maggio ore 13:48

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154