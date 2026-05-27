Francia, prima ondata di caldo mortale: sette vittime per le alte temperature

L'Europa è nella morsa dell'anticiclone e le temperature decisamente alte per il periodo hanno già causato le prime vittime. In Francia, dove i termometri hanno toccato valori normalmente registrati a luglio, si contano già i primi decessi.

Francia, l'ondata di caldo mortale ha causato 7 morti

Sono decisamente temperature ben al di sopra della media quelle che si registrano in questi giorni in tutta Europa. La morsa dell'anticiclone che staziona sul nostro continente ha portato le colonnine di mercurio a livelli che solitamente si registrano a luglio.

E con la prima ondata di calore della stagione arriva anche il primo bilancio delle vittime. Stando a quanto riportato dalla portavoce del governo francese, Maud Bregeon, sarebbero sette i decessi legati, direttamente o indirettamente, al grande caldo.

Due persone sono morte mentre facevano sport a Parigi e nell'hinterland di Lione, mentre altri cinque decessi sarebbero da attribuire ad annegamento. Sono due le persone annegate in Gironda, una nella Marna, una in Seine-et-Marne e un'altra in Maine-et-Loire.

Francia, maggio bollente e allerta canicule

Il Paese d'Oltralpe sta sperimentando temperature record, con le colonnine di mercurio che nei giorni scorsi hanno raggiunto livelli mai visti per la stagione.

Nella parte sud-occidentale della Francia sono stati raggiunti picchi di 37°, mentre nel resto del Paese i termometri hanno registrato e superato i 30 gradi a fronte di una media per il periodo solitamente compresa tra 20 e 23°.

A Parigi, dove in questi giorni si disputa il Roland Garros, le colonnine di mercurio si sono attestate sui 32 gradi, valori decisamente superiori a quelli mediamente registrati a fine maggio (21-22°).

Sono in tutto otto i dipartimenti messi in stato di vigilanza arancione: Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Loire-Atlantique. In queste aree è stata diramata l'allerta arancione per canicule, termine entrato ormai d'uso comune per indicare i giorni di caldo estremo.