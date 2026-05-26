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Meteo, allerta caldo il 27 maggio 2026: scatta il bollino arancione e giallo in 22 città d'Italia

Prosegue l'ondata di calore in Italia con un nuovo bollettino di allerta meteo caldo diramato per il 27 maggio 2026 in 22 città.
Clima26 Maggio 2026 - ore 19:06 - Redatto da Meteo.it
Clima26 Maggio 2026 - ore 19:06 - Redatto da Meteo.it

L'anticiclone sub-tropicale continua a dominare l'Italia garantendo un clima caldo con temperature da record. Il Ministero della Salute ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio 2026, un bollettino di allerta meteo caldo con 22 città a rischio.

Meteo, caldo anomalo il 27 maggio 2026: le città da bollino arancione

Non si placa l'ondata di calore che da diversi giorni sta interessando gran parte dell'Italia con temperature di stampo estivo e picchi fino a 35-36°. Una vera e proprio anomalia termica con valori di gran lunga superiori alla media considerando che siamo solo alla fine del mese di maggio anche se i termometri registrano temperature da pieno agosto. Anche per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio 2026, sono previste temperature roventi con picchi fino a 35° in diverse regioni come ha confermato il Ministero della Salute.

14 le città italiane interessate dall'allerta meteo caldo arancione. Ricordiamo che il bollino arancione indica il livello 2 di allerta meteo caldo che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le 14 città italiane a rischio il 27 maggio 2026 con il bollino arancione:

  • Bologna
  • Bolzano
  • Brescia
  • Firenze
  • Frosinone
  • Milano
  • Perugia
  • Rieti
  • Roma
  • Torino
  • Trieste
  • Venezia
  • Venezia
  • Viterbo

Allerta caldo il 27 maggio 2026 in Italia: il bollino giallo in 8 città

Oltre al bollino arancione di allerta meteo caldo, il Ministero della Salute ha diramato anche uno stato di allerta caldo di livello 1 contrassegnato da un bollino giallo.

In questo caso si tratta del livello 1 corrispondente a condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare una ondata di calore. A seguire le città a rischio allerta meteo caldo contrassegnate dal bollino giallo il giorno 27 maggio 2026:

  • Catania
  • Genova
  • Latina
  • Messina
  • Napoli
  • Palermo
  • Pescara
  • Reggio Calabria

Cosa fare in caso di allerta meteo per ondate di calore?

Anche se l'estate 2026 non è ancora arrivata, il grande caldo e le temperature record si fanno già sentire in tantissime città italiane. Il Ministero della Salute ha iniziato a comunicare i bollettino di ondate di calore caratterizzate da temperature roventi e anomale che rappresentano un rischio per la salute delle persone.

Per questo motivo, durante una ondata di calore, è importante seguire alcuni semplici consigli: non uscire nelle ore più calde della giornata, evitare di esporsi alla luce diretta del solo, ma anche di praticare attività all'esterno. I consigli sono rivolti a tutti i soggetti a rischio come i cardiopatici, gli anziani e i bambini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 26 Maggio ore 21:02

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