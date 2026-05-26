Meteo, fiammata africana al Nord: Como sfiora i 35°C, Lombardia fino a 37°C

L’Italia continua a fare i conti con una fase di caldo decisamente anomalo per il periodo. L’anticiclone subtropicale che sta interessando gran parte dell’Europa mantiene condizioni di tempo stabile e temperature ben oltre le medie di fine maggio, con valori che ricordano quelli tipici di luglio.

Tra oggi e domani è atteso il picco di questa ondata di calore, soprattutto al Centro-Nord, dove in diverse città si potranno raggiungere punte di 35-36 gradi. Intanto a Como si è già arrivati quasi a 35° e in Lombardia fino a 37°.

Dalla seconda parte della settimana, tuttavia, è previsto un lieve ridimensionamento del caldo intenso, in particolare sulle regioni settentrionali, complice l’arrivo di correnti atlantiche un po’ più fresche che favoriranno anche una maggiore instabilità pomeridiana.

Meteo, picco del caldo tra martedì e mercoledì: temperature eccezionali

Le previsioni meteo indicano giornate prevalentemente soleggiate su gran parte del Paese, con temperature massime in ulteriore aumento. Al Centro-Nord il caldo sarà particolarmente intenso, con valori che potranno raggiungere i 34-36°C, numeri decisamente elevati per la fine di maggio.

Martedì il sole dominerà quasi ovunque, con qualche nube di passaggio e possibili brevi rovesci pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici. Il caldo sarà diffuso e accompagnato da venti deboli, condizione che accentuerà ulteriormente la sensazione di afa.

Mercoledì il quadro resterà simile, con tempo stabile e soleggiato nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di "temporali di calore" soprattutto su Alpi orientali, Veneto, Lombardia orientale, Emilia e alcune aree del Sud.

Dove farà più caldo in Italia

Le aree maggiormente interessate da questa fiammata africana saranno le regioni del Nord e le zone interne del Centro, in particolare i versanti tirrenici. Le temperature più elevate si registreranno soprattutto tra Pianura Padana e aree centrali lontane dalle coste, dove l’assenza di ventilazione favorirà valori eccezionalmente alti per il periodo. Anche il Sud vivrà condizioni estive, seppur con temperature leggermente meno estreme rispetto al Nord.

Da giovedì lieve calo delle temperature

Con l’indebolimento parziale dell’anticiclone, da giovedì 28 maggio si assisterà a una moderata attenuazione del caldo, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature resteranno comunque superiori alla media stagionale, i picchi più estremi tenderanno però a diminuire. Contestualmente aumenterà l’instabilità atmosferica, con la possibilità di rovesci e temporali pomeridiani non solo sui rilievi ma anche in alcune aree di pianura.

Weekend ancora estivo, ma con qualche temporale isolato

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, almeno fino a sabato l’Italia continuerà a vivere una fase dal sapore estivo. Non sono attese perturbazioni organizzate, ma non mancheranno episodi di instabilità locale, soprattutto su Alpi, Prealpi e nelle zone interne del Centro-Sud.

L’ondata di caldo, pur meno intensa rispetto al picco di metà settimana, continuerà quindi a farsi sentire, confermando una fine di maggio con un clima decisamente fuori stagione.