Meteo, previsioni: caldo e sole sull'Italia, è arrivata l'estate?

È arrivata la prima ondata di calore del 2026 in Italia. Gli ultimi giorni di maggio sono nel segno dell'anticiclone accompagnata da una massa d'aria calda e rovente che farà impennare le temperature oltre i 30° da Nord a Sud. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo ed afa in Italia: la prima fiammata estiva della stagione

L’ultima settimana di maggio è nel segno dell’alta pressione sull’Italia oramai consolidata su gran parte del territorio con temperature roventi e valori di gran lunga superiori alle medie del periodo. Il picco massimo è previsto entro mercoledì 27 maggio 2026 con le temperature che sfioreranno i 35° al Centro-Nord.

Da giovedì 28 maggio 2026 si delineano possibili infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est che andranno così a limare i picchi di caldo più intenso favorendo una maggiore instabilità nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo non escludono la possibilità che l’alta pressione possa poi indebolirsi con l'arrivo di giugno, in particolare sulle regioni del Nord, per il transito di correnti atlantiche.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 25 maggio 2026: nuvole nelle prime ore del mattino a Nord-Est e Sud della Sicilia. Nel pomeriggio nuvole in aumento lungo le Alpi, in Basilicata, Calabria e Sicilia dove nelle zone interne non si escludono brevi ed isolati rovesci. Al Nord, invece, caldo estivo con temperature comprese tra i 29-34°, mentre tra 25 e 31 gradi altrove.

Martedì 26 maggio 2026: bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche annuvolamento rapido nel pomeriggio sulle zone di montagna. Non si escludono episodi di rovesci isolati sulle Prealpi lombarde. Ancora in crescita le temperature da Nord e Sud con un clima diffusamente caldo.

Meteo, le previsioni di metà settimana in Italia: quanto durerà questa estate anticipata?

L'alta pressione continuerà a dominare la scena climatica in Italia per tutta la settimana con il picco massimo previsto da mercoledì 27 maggio 2026 in gran parte del Paese. Attenzione: non si esclude un incremento dell’instabilità nelle ore centrali del giorno con il rischio di isolati temporali fra il pomeriggio e la sera nelle zone montuose. Dal punto di vista termico le temperature in crescita da Nord a Sud con valori di gran lunga superiori alla media e picchi fino a 35°.

Le previsioni meteo, stando alle attuali proiezioni, confermano la presenza dell'alta pressione sull’Europa meridionale e il Mediterraneo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno con un clima di stampo estivo su gran parte d'Italia.

Mercoledì 27 maggio 2026 clima soleggiato da Nord a Sud con un incremento della nuvolosità solo sulle zone di montagna e il rischio di piogge su Alpi centro orientali, sull’Appenino meridionale e sui rilievi della Sicilia e della Lombardia. Dal punto di vista termico temperature in aumento con valori tra i 30 ai 35 gradi al Nord, nelle zone interne e tirreniche della penisola e sulle Isole.

Giovedì 28 maggio 2026 cielo sereno o poco nuvoloso, ma dal pomeriggio è previsto l'aumento della instabilità su Alpi ed Appennini con il rischio di piogge e temporali sulle zone pedemontane fra Lombardia e Venezie e nel settore fra bassa Toscana e alto Lazio. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Le temperature massime in calo al Centro-Nord, mentre stabili al Sud con valori compresi tra i 26 e 32°.