Meteo prossimi giorni: quanto dura questa ondata di caldo?

L’ultima settimana di maggio sarà dominata da un’ondata di caldo decisamente anomala per il periodo, con temperature tipiche di luglio e valori che in diverse città potranno raggiungere i 35 gradi.

L’alta pressione subtropicale continuerà infatti a interessare gran parte dell’Italia almeno fino alla metà della settimana, garantendo tempo stabile e tanto sole.

Meteo, caldo anomalo a maggio, quanto durerà?

Il picco del caldo è atteso tra martedì e mercoledì, quando le anomalie termiche saranno particolarmente evidenti soprattutto al Centro-Nord. Le temperature massime si porteranno diffusamente tra i 30 e i 34 gradi, con punte locali fino a 35 gradi nelle aree interne e nelle regioni tirreniche.

La giornata di lunedì vedrà condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte del Paese, salvo qualche annuvolamento al Nordest e tra Calabria e Sicilia, dove nelle zone interne non si escludono brevi rovesci pomeridiani. Il clima resterà comunque pienamente estivo, con valori molto elevati soprattutto al Nord e in Toscana.

Martedì il tempo sarà ancora stabile e soleggiato quasi ovunque. Solo sulle aree montuose potranno svilupparsi locali addensamenti pomeridiani, con isolati temporali possibili sulle Prealpi lombarde. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento, accompagnate da venti generalmente deboli.

Da mercoledì l’anticiclone inizierà però a mostrare i primi segnali di indebolimento. Pur restando il caldo intenso, aumenterà gradualmente l’instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, con la formazione di temporali su Alpi, Appennini e localmente nelle aree pedemontane del Nord.

Il cambiamento più evidente arriverà tra giovedì e venerdì, quando infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est favoriranno un moderato calo delle temperature al Centro-Nord. I valori massimi scenderanno in molte zone sotto i 32 gradi, pur mantenendosi ancora superiori alla media stagionale. Contestualmente crescerà il rischio di rovesci e temporali sulle zone montuose e localmente sulle pianure del Nord.

Secondo le attuali proiezioni, il caldo non scomparirà del tutto nemmeno a fine mese. Tra l’ultima domenica di maggio e l’inizio di giugno l’alta pressione dovrebbe infatti restare presente soprattutto sul Mediterraneo e sulle regioni meridionali, mentre correnti atlantiche più instabili torneranno a interessare parte dell’Europa centrale e, marginalmente, anche il Nord Italia.

In sintesi, questa fase di caldo anomalo durerà almeno fino a giovedì, con il suo apice previsto a metà settimana. Successivamente le temperature caleranno leggermente soprattutto al Centro-Nord, ma il clima resterà comunque pienamente estivo su buona parte del Paese.