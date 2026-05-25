Meteo, allerta caldo il 26 maggio 2026, le città a rischio per il Ministero della Salute con livello di criticità

Il Ministero della Salute ha comunicato per martedì 26 maggio 2026 un bollettino di allerta meteo per ondate di calore in Italia. Caldo ed afa improvvisi su gran parte d'Italia alle prese con la prima intensa ondata di calore della stagione. Scopriamo insieme il bollettino di allerta meteo caldo per il 26 maggio con i diversi livelli di rischio contrassegnati da bollino arancione e giallo.

Meteo caldo anomalo in Italia: dove scatta il bollino arancione il 26 maggio 2026

L'Italia è in piena prima ondata di calore del 2026. L'alta pressione è arrivata lungo tutto lo stivale accompagnata da una massa d'aria calda destinata a perdurare per diverse giorni regalando una sorta di estate anticipata. Nella giornata di domani, martedì 26 maggio 2026, sono previste temperature bollenti in diverse città come conferma il bollettino meteo per ondate di calore diramato dal Ministero della Salute.

Sono 12 le città italiane dove scatta il livello 2 di allerta meteo per il caldo che corrisponde al bollino arancione. In caso di bollino arancione si indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. L'attenzione in questo caso è rivolta verso le seguenti città d'Italia contrassegnate dal bollino arancione:

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Viterbo

Meteo, bollino gialla per allerta caldo il 26 maggio 2026 in Italia: ecco dove

Non solo, sempre per martedì 26 maggio 2026 il Ministero della Salute ha diffuso anche un bollettino di allerta meteo caldo contrassegnato dal bollino giallo.

In questo caso si indica un livello 1 di allerta meteo caldo diramato in 5 città italiane contrassegnate dal bollino giallo. Si tratta del livello minimo d'allerta che, attenzione, segnala condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare una ondata di calore. Ecco la lista di tutte le città dove scatta il bollino giallo il 26 maggio 2026:

Genova

Latina

Milano

Napoli

Verona

Come comportarsi in caso di ondate di calore? Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. È consigliato di evitare si esporsi al sole nelle ore più calde, ma anche di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante bere tanta acqua per idratarsi e far arieggiare le stanze.