Meteo, allerta gialla per piogge il 27 maggio 2026 in Italia: ecco dove

Non c'è solo il caldo record, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio 2026, anche un bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Scopriamo le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 27 maggio 2026 per piogge

Il grande caldo degli ultimi giorni in Italia non ferma l'arrivo del maltempo, visto che la Protezione Civile ha comunicato per mercoledì 27 maggio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla. Si preannuncia una giornata climaticamente instabile e variabile in diverse regioni che dovranno fare i conti con il ritorno di piogge e temporali. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi in 5 regioni, al punto da far scattare lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Ecco le 5 regioni coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il giorno 27 maggio 2026: