Meteo, allerta gialla per piogge il 27 maggio 2026 in Italia: ecco dove
Non c'è solo il caldo record, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio 2026, anche un bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Scopriamo le regioni e zone a rischio.
Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 27 maggio 2026 per piogge
Il grande caldo degli ultimi giorni in Italia non ferma l'arrivo del maltempo, visto che la Protezione Civile ha comunicato per mercoledì 27 maggio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla. Si preannuncia una giornata climaticamente instabile e variabile in diverse regioni che dovranno fare i conti con il ritorno di piogge e temporali. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi in 5 regioni, al punto da far scattare lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.
Ecco le 5 regioni coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il giorno 27 maggio 2026:
- Basilicata;
- Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana;
- Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;
- Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Valcamonica, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi orientali;
- Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Piave pedemontano.