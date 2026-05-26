Meteo, caldo in aumento nei prossimi giorni: arrivano le prime notti tropicali

Caldo anomalo in Italia con temperature che superano i 35° in diverse regioni. Scattano le prime allerte meteo caldo con tanto di bollino arancione e giallo in diverse città del Paese. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, caldo anomalo in Italia: temperature da record da Nord a Sud

Prosegue l'eccezionale ondata di calore in Italia con valori di gran lunga superiori alla media da Nord a Sud con picchi di anche 35-36°. Tra oggi, martedì 26, e domani (mercoledì 27 maggio) è previsto il picco di questa fase di caldo intenso e fuori stagione con temperature record come se fossimo in piena estate. Il termometro nelle prossime ore sfiorerà i 34-36° al Nord e nelle zone interne e tirreniche del Centro. Non si esclude qualche instabilità nelle ore più calde del giorno con il rischio di isolati temporali di calore.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 26 maggio 2026: bel tempo soleggiato da Nord a Sud con qualche annuvolamento su Calabria e Sicilia. Nelle ore più calde non si escludono rovesci e temporali isolati sulle Alpi centro-occidentali, ma anche su Prealpi venete, Dolomiti, Appennino Calabro e rilievi della Sicilia orientale. Le temperature massime in crescita lungo tutto lo stivale con valori diffusamente caldi e bollenti con picchi tra i 34-36° al Centro-Nord.

Mercoledì 27 maggio 2026 clima stabile e soleggiato in Italia con qualche nuvola al Nord-Est ed estremo Sud. Nuvole in aumento nel pomeriggio sulle zone di montagna con il rischio di brevi rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Friuli, Prealpi venete, Lombardia orientale, Appennino tosco-emiliano e calabro-lucano e nelle zone interne della Sicilia. In serata non si escludono temporali di calore anche su Alpi orientali, Veneto, est Lombardia e parte dell’Emilia. Stabili le temperature con possibili incrementi nei valori con punte di 36°.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni?

La seconda parte della settimana è ancora all'insegna dell'anticiclone con una fase climatica di stampo estivo con temperature diffusamente superiori alle medie di fine maggio. Nella giornata di giovedì 28 maggio 2026 tempo soleggiato e caldo da Nord a Sud con il rischio di rovesci isolati nelle ore pomeridiane sui settori alpini del Nordest, ma anche su bassa Toscana, Umbria, meridionale, alto Lazio; temporali isolati lungo l’Appennino meridionale. In lieve calo le temperature sulle regioni del Nord, mentre in crescita su Sicilia e Sardegna.

Venerdì 29 maggio 2026 cielo sereno o poco nuvoloso con l'arrivo di temporali di calore nelle ore più calde sulle zone interne del Lazio, rilievi delle isole maggiori e Calabria. Stabili le temperature da Nord a Sud. Secondo le attuali proiezioni almeno fino a sabato 30 maggio non è previsto il passaggio di perturbazioni con un clima estivo e anomalie termiche. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.