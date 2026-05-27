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May Day rovente nel Regno Unito: registrato il giorno di maggio più caldo di sempre

Caldo storico nel Regno Unito: a maggio temperature mai viste prima, con valori oltre i 35°C e allerte per la popolazione.
Clima27 Maggio 2026 - ore 10:42 - Redatto da Meteo.it
Clima27 Maggio 2026 - ore 10:42 - Redatto da Meteo.it

Il Regno Unito è alle prese con un caldo eccezionale per il periodo. Le temperature registrate negli ultimi giorni hanno infatti riscritto i record meteorologici di maggio, con valori che normalmente si associano ai mesi estivi più caldi e non certo alla primavera britannica.

Secondo i dati diffusi dal Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, a Kew Gardens, nell’area di Londra, sono stati registrati 35,1°C, superando il precedente record di maggio fermo a 32,8°C, stabilito nel 1922 e poi eguagliato nel 1944. Il dato è al momento provvisorio, in attesa delle consuete verifiche tecniche, ma rappresenta già un evento meteorologico straordinario.

Caldo record in Gran Bretagna: temperature eccezionali anche di notte

Non si tratta soltanto di picchi massimi diurni. Anche le temperature notturne hanno fatto segnare valori anomali per il Regno Unito. Il Met Office segnala infatti che a Kenley Airfield le temperature non sono scese sotto i 21,3°C, configurando una cosiddetta notte tropicale, fenomeno insolito per il mese di maggio in territorio britannico.

L’ondata di calore ha interessato soprattutto Inghilterra e Galles, con punte elevate anche a Heathrow, dove il termometro ha toccato i 35°C, e a Cardiff, che ha stabilito un nuovo record mensile per il Galles.

Perché il Regno Unito sta vivendo temperature così alte

Gli esperti attribuiscono questo scenario alla presenza di un robusto campo di alta pressione che ha favorito l’afflusso di aria molto calda sul Paese, creando condizioni eccezionali per il periodo primaverile. Il Met Office sottolinea inoltre che episodi simili stanno diventando più probabili in un contesto climatico in cambiamento. Una precedente analisi degli scienziati britannici evidenzia infatti come battere i record di caldo di maggio sia oggi molto più probabile rispetto al passato.

Un maggio storico per il meteo britannico

Già il giorno precedente era stato segnato un primo record, con 34,8°C, poi superato ulteriormente nelle 24 ore successive. Questo significa che il Regno Unito ha vissuto due giornate consecutive da record assoluto per il mese di maggio.

Un evento che ha sorpreso anche gli stessi meteorologi, considerando che raggiungere i 30°C a maggio nel Regno Unito è già di per sé piuttosto raro. Toccare e superare i 35°C in primavera rappresenta quindi un’anomalia climatica di rilievo.

Allerta caldo e possibili temporali

Le autorità sanitarie britanniche hanno diramato allerte per il caldo, invitando soprattutto anziani e persone fragili a prestare attenzione. Nei prossimi giorni, secondo le previsioni, il caldo dovrebbe gradualmente attenuarsi, lasciando spazio a un aumento dell’instabilità con possibili temporali in alcune aree del Paese.

Il Regno Unito, tradizionalmente associato a clima mite e piovoso, si trova così a fare i conti con un maggio decisamente fuori scala.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Maggio ore 14:04

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