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Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 28 maggio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta una nuova allerta meteo gialla il 28 maggio 2026 in Italia: scopriamo tutte le regioni e zone interessate.
Clima27 Maggio 2026 - ore 19:21 - Redatto da Meteo.it
Clima27 Maggio 2026 - ore 19:21 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 28 maggio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge il 28 maggio 2026

Non solo la prima ondata di caldo in Italia, visto che diverse regioni sono attraversate anche da un sistema perturbato con piogge e temporali intensi e diffusi tali da richiedere lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali. La Protezione Civile, infatti, ha emesso per la giornata di giovedì 28 maggio 2026 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali  in ben 7 regioni.

Ecco le regioni e le zone interessate dall'allerta gialla per piogge e temporali il 28 maggio 2026:

  • Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica;
  • Basilicata;
  • Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana;
  • Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Aniene;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Umbria: Nera - Corno, Chiani - Paglia, Medio Tevere.

Meteo, allerta gialla per rischio idrogeologico il 28 maggio 2026 in Italia

Non è da sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico emessa per il 28 maggio 2026 in Italia. Ricordiamo che l'allerta per rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 28 maggio 2026 in Italia:

  • Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Maggio ore 22:27

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