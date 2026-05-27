Meteo, allerta caldo il 28 maggio 2026 in Italia: scatta il bollino rosso in 4 città. Tutti i livelli di rischio per il Ministero della Salute

Prosegue il grande caldo in Italia con un nuovo bollettino di ondate di calore diramato dal Ministero della Salute per il 28 maggio 2026 in Italia. Scopriamo le città contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo.

Caldo record in Italia: 4 città da bollino rosso il 28 maggio 2026

Il picco della prima ondata di calore del 2026 ha raggiunto il suo apice in queste ore con temperature che hanno sfiorato i 36° in diverse città italiane. Farà ancora tanto caldo anche il 28 maggio 2026 con il Ministero della Salute che ha comunicato la lista delle città contrassegnate dal bollino rosso. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un aumento delle temperature con valori compresi tra i 36-38° con uno stato di allerta meteo caldo di livello 3.

Si tratta del livello più alto e rischioso di allerta meteo per il caldo corrispondendo al bollino rosso che indica condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco le 4 città interessate dal bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore nella giornata di giovedì 28 agosto 2026:

Bologna

Firenze

Roma

Torino

Caldo anomalo in Italia il 28 maggio 2026: le città da bollino arancione

Da segnalare anche le città da bollino arancione il 28 maggio 2026. Il Ministero della Salute ha emesso un livello 2 di allerta meteo caldo corrispondente al bollino arancione che segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Il bollino arancione il 28 maggio 2026 è stato emesso solo in una città: Pescara.

Bollino giallo di allerta caldo in 20 città il 28 maggio 2026 in Italia

La giornata di giovedì 28 maggio 2026 si preannuncia la più calda della settimana. Non solo bollino rosso ed arancione, visto che il Ministero della Salute ha emesso il bollino giallo di 1 livello di allerta caldo in ben 20 città. Ricordiamo che il bollino giallo indica la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare una ondata di calore.

Ecco la lista dell 20 città contrassegnate dal bollino giallo di allerta meteo caldo per il 28 maggio 2026 in Italia: