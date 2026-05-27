Meteo, picco del caldo sull’Italia. Anche temporali e grandine al Nord. Le previsioni

Prosegue l'anomala ondata di caldo in Italia con temperature roventi e picchi fino a 35-36°. Nei prossimi giorni si delinea un lieve calo termico anche se i valori resteranno ancora al di sopra della norma.

Meteo, caldo anomalo a maggio 2026 in Italia

L'anticiclone di matrice subtropicale continua a dominare la scena in Europa e in Italia con la prima ondata di calore della stagione 2026. Anche nel nostro Paese il clima si è fatto di stampo estivo con temperature bollenti ben superiori alla media del periodo con picchi di oltre 35-36°.

Proprio nella giornata di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, è previsto il picco di questa prima ondata di calore con diverse città interessate dal bollino arancione e giallo di allerta. Nei prossimi giorni si intravede una lieve attenuazione del grande caldo con valori in calo, anche se i valori saranno ancora di gran lunga superiori alla media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 27 maggio 2026: bel tempo soleggiato su tutto il Paese con il rischio di brevi e isolati rovesci o temporali su Alpi Occidentali, Alpi Orientali, Prealpi Venete, Appennino Calabro-Lucano e rilievi della Sicilia. In crescita le temperature massime con valori tipici di piena estate e picchi di 35-36°.

Giovedì 28 maggio 2026 ancora qualche breve e isolato temporali nelle zone interne del Centro, mentre bel tempo diffuso nel resto del Paese. Nel pomeriggio non si esclude qualche annuvolamento lungo le Alpi e Appennini con il rischio di rovesci e temporali in parziale estensione verso la fascia pedemontana del Nord-Est e le coste del medio e alto Tirreno. In lieve calo le temperature al Nord, mentre stabili o in lieve crescita nel resto del Paese con valori fino a 30-33°.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend del 2 giugno 2026?

La tendenza meteo in vista dei prossimi giorni delinea un parziale indebolimento dell’eccezionale ondata di calore anche se le temperature resteranno di gran lunga elevate con valori superiori alla norma per tutto il ponte del 2 giugno 2026. Previsto un calo di circa 2-3° con il termometro che indicherà valori poco oltre la soglia dei 30° da Nord a Sud.

Il clima resterà di stampo estivo come se fossimo in pieno agosto. Col passare dei giorni però assisteremo ad un incremento dell’instabilità atmosferica per via del grande caldo che favorirà la formazione dei classici temporali di calore.

Nella giornata di venerdì 29 maggio 2026 brevi ed isolati temporali sul basso Piemonte, la Liguria, le Prealpi centro-orientali, la dorsale appenninica, le regioni tirreniche peninsulari, le zone interne delle Isole maggiori.

Anche sabato 30 maggio 2026 non si esclude il rischio di rapidi rovesci sulle aree alpine e prealpine, l’Appennino settentrionale e di nuovo i settori interni e montuosi di Sardegna e Sicilia.

Tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno si delinea il transito di una perturbazione atlantica sull'Europa centrale con effetti sulle regioni del Centro-Nord alle prese con episodi temporaleschi e un clima più instabile. Come sempre vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo per avere informazioni più precise e dettagliate.