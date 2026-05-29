Meteo Italia divisa tra caldo e maltempo: temporali in arrivo nel weekend del 2 giugno. Le previsioni

Il grande caldo degli ultimi giorni in Italia comincia ad indebolirsi dopo le piogge battenti e grandinate che hanno colpito alcune regioni. L'aria inizia a farsi più fresca, ma nel weekend del 2 giugno è atteso un nuovo aumento delle temperature al Centro-Nord.

Meteo Italia, anticiclone lascia spazio al maltempo

L'anticiclone di matrice sub-tropicale, dopo aver attraversato l'Italia con la prima ondata di calore della stagione 2026, inizia ad indebolirsi lasciando spazio al ritorno del maltempo. Nelle ultime ore piogge e violente grandinate hanno interessato diverse regioni, dal Piemonte alla Lombardia, complice l'arrivo di un sistema perturbato accompagnato da infiltrazioni di aria più fresca in grado di attenuare il caldo record degli ultimi giorni. Attenzione: si tratta di una fase temporanea, visto che nel weekend del ponte del 2 giugno è previsto un incremento delle temperature con picchi di 35° e un clima perlopiù stabile e soleggiato. Tutto cambia dalla prossima settimana con un cambio della circolazione e un cedimento dell'alta pressione che lascerà spazio al transito di nuove perturbazioni in Italia con un ridimensionamento delle temperature. Secondo le attuali proiezioni dal 2 giugno il maltempo tornerà protagonista sulle regioni del Nord Italia per poi raggiungere anche il Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 29 maggio 2026: piogge e temporali su Piemonte, Emilia Romagna, coste della Toscana, mentre nuvole diffuse su Liguria e regioni del Centro. Dal pomeriggio bel tempo con sole sulle pianure del Nord, lungo le coste adriatiche, in Basilicata e Sardegna. Nel resto d'Italia piogge e temporali intensi e violenti su Alpi occidentali, Prealpi lombarde e venete, Appennino centrale, Toscana, Lazio, Calabria e interno della Sicilia. In calo le temperature, in particolare nelle zone interessate.

Sabato 31 maggio 2026 si delinea una giornata climaticamente stabile con sole da Nord a Sud. Dal pomeriggio nuvole transitorie sulle regioni settentrionali con il rischio di isolati rovesci e temporali sulle Alpi occidentali ed aree interne di Sardegna e Sicilia. Dal punto di vista termico in crescita le temperature massime al Centro-Nord e Sardegna con picchi fino ai 33 gradi, mentre calano di poco all’estremo Sud.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia: le previsioni per il ponte del 2 giugno 2026

Che tempo farà in vista del lungo weekend del 2 giugno 2026? Tra la fine di maggio e l'arrivo di giugno, che dà il via all'estate meteorologica, si delinea un clima caratterizzato da temperature superiori alla media e un tempo poco perturbato. Bel tempo soleggiato domenica 31 maggio 2026 con il rischio, solo nelle ore pomeridiane, di isolati rovesci e temporali in Umbria e sui rilievi abruzzesi e successivamente sulle Alpi centro orientali e pianura veneta. In crescita le temperature al Nord e regioni del versante adriatico.

Lunedì 1 giugno 2026 l'alta pressione continuerà a dominare la scena da Nord a Sud con un clima di stampo estivo. Non si escludono temporali isolati sulle aree prealpine del Nordest e sulle Alpi orientali e con il passare delle ore anche sulle pianure del Nord-Est, Emilia Romagna, Toscana orientale e Marche. Stabili, invece, le temperature con valori generalmente superiori alla media stagionale.

Secondo le attuali proiezioni martedì 2 giugno 2026, giorno della Festa della Repubblica, è previsto il passaggio di una intensa perturbazione atlantica diretta al Nord. Piogge e temporali diffusi sulle regioni settentrionali, ma gli effetti della perturbazione da mercoledì 3 giugno si faranno sentire anche sul resto del Paese.