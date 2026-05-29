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Maltempo in Lombardia: fulmini, grandine e pioggia battente su Milano. Strade sommerse e disagi al traffico

Violenta ondata di maltempo ieri sulla regione Lombardia e in particolare sulla città di Milano. Esondato il Lambro in alcuni tratti.
Clima29 Maggio 2026 - ore 12:49 - Redatto da Meteo.it
Clima29 Maggio 2026 - ore 12:49 - Redatto da Meteo.it

Dopo giornate segnate dalla prima ondata di caldo della stagione 2026 che ha fatto registrare temperature da record con picchi fino a 36°, il maltempo è tornato protagonista, ieri 28 maggio, in Lombardia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti sulla città di Milano.  

Maltempo a Milano dopo il caldo record: grandine e piogge con disagi e strade allagate

Nel giro di pochi minuti la città di Milano, e gran parte della Lombardia, è stata letteralmente travolta da una violenta ondata di maltempo con piogge e grandine che hanno causato disagi in diverse zone. Intorno alle ore 19 di giovedì 28 maggio 2026 una violenta grandinata ha colpito la città di Milano causando disagi alla circolazione e allagamenti in diverse strade.

La Protezione Civile Regionale della Lombardia aveva diramato uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Lombardia nelle seguenti zone: Nodo Idraulico di Milano, Lario e Prealpi occidentali, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali.

Nel bollettino di allerta meteo il Comune di Milano aveva rivolto un invito a cittadini e cittadine "a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi e in occasione di eventi all'aperto".

Le piogge battenti hanno innescato l'innalzamento rapido dei livelli dei corsi d'acqua cittadini con l'acqua fuoriuscita in strada a Ponte Lambro in via Vittorini come comunicato dall'assessore Marco Granelli.

Maltempo Milano ultim'ora: attivata la vasca del Seveso per rischio innalzamento livello

Marco Granelli, l'assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio, Protezione civile del Comune di Milano, su Facebook ha scritto, in seguito alla violenta ondata di maltempo che ha interessato la città di Milano: "Temporale molto forte con pioggia intensa e grandine in città. In particolare nella zona sud est tra le 18.30 e le 19.30 sono caduti quasi 30 millimetri di acqua. Hanno saturato la tombinatura e l'acqua è fuoriuscita in strada a Ponte Lambro in via Vittorini".

La forte ondata di piogge e temporali ha provocato l'esondazione in alcuni tratti del Lambro, causando disagi in diverse strade sommerse dall'acqua richiedendo l'intervento di tecnici di MM e volontari della Protezione civile per limitare i danni.

Intanto, Granelli ha comunicato anche l'attivazione della vasca del Seveso per un possibile rischio di innalzamento del livello in modo da contenere le piogge sulla parte nord di Milano e della Brianza.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Maggio ore 14:29

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