Maltempo in Lombardia: fulmini, grandine e pioggia battente su Milano. Strade sommerse e disagi al traffico

Dopo giornate segnate dalla prima ondata di caldo della stagione 2026 che ha fatto registrare temperature da record con picchi fino a 36°, il maltempo è tornato protagonista, ieri 28 maggio, in Lombardia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti sulla città di Milano.

Maltempo a Milano dopo il caldo record: grandine e piogge con disagi e strade allagate

Nel giro di pochi minuti la città di Milano, e gran parte della Lombardia, è stata letteralmente travolta da una violenta ondata di maltempo con piogge e grandine che hanno causato disagi in diverse zone. Intorno alle ore 19 di giovedì 28 maggio 2026 una violenta grandinata ha colpito la città di Milano causando disagi alla circolazione e allagamenti in diverse strade.

La Protezione Civile Regionale della Lombardia aveva diramato uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in Lombardia nelle seguenti zone: Nodo Idraulico di Milano, Lario e Prealpi occidentali, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali.

GRANDINE IN BARONA 📽️



Un utente ci aggiorna che, nel quartiere Barona, la grandine è arrivata. Ed è anche bella grossa



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Nel bollettino di allerta meteo il Comune di Milano aveva rivolto un invito a cittadini e cittadine "a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi e in occasione di eventi all'aperto".

Le piogge battenti hanno innescato l'innalzamento rapido dei livelli dei corsi d'acqua cittadini con l'acqua fuoriuscita in strada a Ponte Lambro in via Vittorini come comunicato dall'assessore Marco Granelli.

Maltempo Milano ultim'ora: attivata la vasca del Seveso per rischio innalzamento livello

Marco Granelli, l'assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio, Protezione civile del Comune di Milano, su Facebook ha scritto, in seguito alla violenta ondata di maltempo che ha interessato la città di Milano: "Temporale molto forte con pioggia intensa e grandine in città. In particolare nella zona sud est tra le 18.30 e le 19.30 sono caduti quasi 30 millimetri di acqua. Hanno saturato la tombinatura e l'acqua è fuoriuscita in strada a Ponte Lambro in via Vittorini".

#Maltempo #Milano, 30 interventi nella zona Sud-Est della città: maggiori criticità a San Giuliano Milanese dove un fulmine avrebbe causato l’incendio in un fienile di 1.500 mq a Cascina Rancate. Al lavoro tutta la notte 60 #vigilidelfuoco, salvati 510 bovini. Operazioni di… pic.twitter.com/4RvFhd2P1h — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 29, 2026

La forte ondata di piogge e temporali ha provocato l'esondazione in alcuni tratti del Lambro, causando disagi in diverse strade sommerse dall'acqua richiedendo l'intervento di tecnici di MM e volontari della Protezione civile per limitare i danni.

Intanto, Granelli ha comunicato anche l'attivazione della vasca del Seveso per un possibile rischio di innalzamento del livello in modo da contenere le piogge sulla parte nord di Milano e della Brianza.