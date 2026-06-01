Meteo Italia, crollano le temperature e stop al caldo record: fresco in arrivo per la Festa della Repubblica. Le previsioni

Il mese di giugno 2026 inizia con un clima instabile e variabile per via degli effetti dell'ultima perturbazione di maggio 2026 che ha riportato piogge e rovesci lungo tutto lo stivale mettendo così fine alla prima ondata di caldo record. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, stop al caldo anomalo a giugno: torna il maltempo in Italia

L'alta pressione di matrice subtropicale responsabile della prima lunga ondata di calore dell'estate 2026 si è oramai indebolita lasciando spazio al transito di una serie di perturbazioni, tra cui la n.10 di maggio, che ha riportato piogge ed aria fresca in gran parte del Paese.

Anche nella giornata di oggi, lunedì 1 giugno 2026, il clima si fa instabile e variabile in particolare nelle regioni del Centro-Nord con il rischio di piogge e temporali improvvisi e un drastico calo delle anomale temperature.

Da domani, martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, è previsto l'arrivo della prima perturbazione del mese che riporterà maltempo diffuso sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Da mercoledì 3 giugno clima instabile e variabile con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi su gran parte del Nord-Est e regioni del Centro, mentre un parziale miglioramento si delinea nella giornata di giovedì 4 giugno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 1 giugno 2026: bel tempo soleggiato e caldo al Sud e sulle Isole, mentre nuvole diffuse nel resto del Paese con il rischio di temporali intensi su Piemonte e Lombardia e, nel corso della giornata, anche su Venezie, Emilia, Romagna, Liguria, zone interne del Centro e coste marchigiane. In calo le temperature al Centro-Nord con valori sempre al di sopra della media stagionale.



Martedì 2 giugno 2026, giorno della Festa della Repubblica, cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e Isole, mentre nuvole nel resto d'Italia. Non si esclude il rischio di piogge e rovesci sulle regioni del Nord e in forma più isolata al Centro. In crescita le temperature nelle zone di Nord-Est, mentre calano a Nord-Ovest, regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud mettendo così fine alla prima ondata di caldo record.

Meteo, la tendenza della prima settimana di giugno 2026: che tempo farà?

Le previsioni meteo per la prima settimana di giugno 2026 delineano una tregua dal caldo anomalo degli ultimi giorni. Mercoledì 2 giugno gli effetti della perturbazione n.1 del mese, continueranno a farsi sentire su gran parte del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi diffusi sulla Lombardia orientale, regioni di Nordest, zone interne e adriatiche del Centro Italia e in forma isolata anche tra Campania e Puglia centro-settentrionale.

Clima più sereno e soleggiato nel resto d’Italia. In calo le temperature nelle zone di Nord-Est, regioni del Centro e Sardegna, mentre al Centro-Nord valori nella media del periodo o leggermente al di sotto nelle zone interessate dal maltempo. Al Sud il clima resta caldo, in particolare su Sicilia e Sardegna con valori che sfiorano i 30°.

Che tempo farà in vista del primo weekend di giugno 2026? Al momento l'evoluzione è ancora incerta ma da giovedì 4 giugno si delinea il ritorno di bel tempo con sole e un incremento delle temperature.

Attenzione: non si esclude il rischio di piogge e temporali per il transito della seconda perturbazione di giugno destinata a colpire le regioni del Centro-Nord da venerdì 5 giugno con un clima instabile e più fresco e con un deciso calo delle temperature. Come sempre per conferme vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.