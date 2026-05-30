Meteo Italia, l'alta pressione cede: torna il maltempo nella prima settimana di giugno 2026

L'alta pressione inizia ad indebolirsi in Italia dopo una settimana "infuocata" con caldo record e temperature al di sopra della media stagionale. Scopriamo le previsioni del lungo ponte del 2 giugno 2026.

Meteo, dopo il caldo record tornano piogge e calo delle temperature

La prima ondata di calore della stagione 2026 ha le ore contate: da domani, domenica 31 maggio 2026, è previsto l'indebolimento dell'alta pressione di matrice subtropicale per il transito di una perturbazione atlantica (la n.10 di maggio) diretta sulle regioni del Nord. Il clima si farà instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali diffusi che interesseranno dapprima le regioni settentrionali e poi le centrali. Da martedì 2 giugno, invece, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.1 del mese, con un'ondata di maltempo diffusa dapprima sulle regioni del Centro e Sardegna e successivamente anche sulle zone di Nord-Est e regioni centrali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, domenica 31 maggio 2026: nelle prime ore del mattino bel tempo con cielo sereno, mentre dal pomeriggio nuvole in aumento su gran parte del Nord, Appennino Centrale e meridionale, zone interne delle Isole Maggiori. Non solo, con il passare del tempo non si escludono isolati rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, rilievi abruzzesi e molisani, interno della Sicilia e rilievi della Sardegna. Dal punto di vista termico temperature massime stabili o in crescita con valori compresi tra 27 e 32 gradi e picchi fino al 34° al Nord.

Lunedì 1 giugno 2026 bel tempo diffuso al Sud e Isole, mentre nel resto del Paese alternanza tra sole e nuvole con il rischio di piogge e rovesci su Venezie, Emilia, Romagna, Liguria, Basso Piemonte, zone interne del Centro e coste centrali adriatiche. Calano le temperature massime al Centro-Nord anche se i valori saranno ugualmente di stampo estivo.

Che tempo farà nella prima settimana di giugno 2026?

La prima settimana di giugno 2026 che, coincide con l’inizio dell’estate meteorologica, delinea un indebolimento dell'alta pressione dopo giornate di caldo record e temperature anomale lungo tutto lo stivale. Dopo giorni di caldo intenso il transito di diverse perturbazioni fanno calare le temperature riportando piogge e temporali a cominciare dal 2 giugno 2026.

Proprio da martedì 2 giugno 2026 l'alta pressione cede lasciando spazio al ritorno del maltempo con piogge e temporali di forte intensità con il pericolo di grandine in diverse regioni d'Italia. Le regioni del Sud dovrebbero restare ai margini di questa nuova ondata di maltempo con un clima di stampo estivo e temperature ancora superiori alla media. Al Nord, invece, valori in drastico calo con temperature di anche -5°.

Mercoledì 3 giugno 2026 gli effetti della prima perturbazione del mese si faranno sentire anche al Nord-Est e regioni del Centro con fenomeni temporaleschi anche su Campania e Puglia. Ancora in calo le temperature al Nord, ma i valori scenderanno anche sulle regioni centrali e Campania. L’evoluzione per i giorni successivi è ancora molto incerta, ma non si esclude un possibile generale miglioramento con il ritorno di un clima stabile e temperature in crescita.