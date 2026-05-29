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Kuwait City, la città più calda del mondo: temperature oltre i 50 gradi ogni estate

Kuwait City detiene il primato tra le città più torride del pianeta, con temperature estive che oltrepassano abitualmente i 50 gradi.
Curiosità29 Maggio 2026 - ore 12:41 - Redatto da Meteo.it
Curiosità29 Maggio 2026 - ore 12:41 - Redatto da Meteo.it

Negli ultimi giorni l’Italia sta vivendo un’ondata di caldo eccezionale, con temperature superiori ai 30 gradi nonostante l’estate debba ancora iniziare ufficialmente. In diverse città il caldo sta raggiungendo livelli insoliti per il periodo, ma nel mondo esistono luoghi dove vivere durante l’estate è ancora più difficile. Tra questi c’è Kuwait City, considerata una delle città più calde del pianeta, dove nei mesi estivi le temperature possono superare persino i 50 gradi.

Kuwait City è la città più calda al mondo, ecco quale temperatura è stata registrata

Il record assoluto della temperatura più elevata mai registrata sulla Terra appartiene a Furnace Creek, nella celebre Death Valley, dove il 10 luglio 1913 furono raggiunti i 56,7 gradi secondo i dati ufficiali della World Meteorological Organization. Si tratta però di un’area desertica estrema e quasi disabitata, caratterizzata da condizioni ambientali proibitive per la vita quotidiana. Per questo motivo, quando si parla della città abitata più calda del pianeta, il riferimento principale è Kuwait City, capitale del Kuwait affacciata sul Golfo Persico. Durante l’estate, qui le temperature oltrepassano spesso i 50 gradi, rendendo molto difficili anche le attività più semplici all’aperto. Il 21 luglio 2016 la città raggiunse addirittura i 54 gradi, uno dei valori più alti mai rilevati in un centro abitato.

Subito dopo Kuwait City compaiono le località saudite di Al-Ahsa, dove sono stati raggiunti 48,2 gradi, e Al-Qaysumah con 47 gradi. Anche il Marocco è tra i Paesi maggiormente investiti dalle temperature eccezionali registrate negli ultimi giorni. Tra le città marocchine più colpite figurano Ben Guerir, situata a nord di Marrakech, Kenitra nell’area di Rabat e Taroudant nella regione di Souss Massa, nei pressi di Agadir.

La città con la temperatura media più alta al mondo

Tra i luoghi più torridi del mondo viene citata anche Dallol, in Etiopia, considerata l’area abitata con la temperatura media annuale più elevata. In questa zona il caldo è alimentato anche dall’attività geotermica del sottosuolo, tra sorgenti idrotermali e terreni vulcanici fumanti. Negli ultimi anni, tuttavia, temperature eccezionali stanno diventando sempre più frequenti anche in molte altre città del mondo. La crescita urbana, la riduzione degli spazi verdi e l’aumento dell’uso dei condizionatori stanno contribuendo a rendere i centri abitati sempre più caldi e soffocanti.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Maggio ore 14:29

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