FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: il maltempo insiste anche mercoledì 3 giugno! Le zone coin...

Meteo: il maltempo insiste anche mercoledì 3 giugno! Le zone coinvolte

La perturbazione che sta interessando il Nord oggi (2 giugno) insisterà anche domani perlopiù al Nordest, Centro e qualche zona del Sud.
Previsione2 Giugno 2026 - ore 13:38 - Redatto da Meteo.it
Previsione2 Giugno 2026 - ore 13:38 - Redatto da Meteo.it

L’intensa perturbazione atlantica (la numero 1 di giugno) che sta attraversando la nostra Penisola, nelle prossime ore porterà maltempo soprattutto al Nord, con temporali che localmente risulteranno anche di forte intensità. Domani (mercoledì 3), prima di abbandonare il nostro Paese, questa stessa perturbazione porterà altro maltempo, con nuovi rovesci e temporali, soprattutto al Nordest e sulle regioni centrali, senza però risparmiare del tutto neppure il Sud.

Domani inoltre è atteso un ulteriore diffuso calo termico, che decreterà la fine del caldo anomalo in tutta Italia, con qualche punta attorno a 30 gradi solo all’estremo Sud.

Un miglioramento del tempo è probabile per giovedì 4, ma la tregua potrebbe durare poco: è infatti previsto l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 2 del mese) che già tra la fine di giovedì e la prima parte di venerdì 5 potrebbe riportare il maltempo su gran parte del Nord. Le proiezioni per il fine settimana invece indicano il possibile ritorno dell’alta pressione e, di conseguenza, una prevalenza di tempo soleggiato e stabile.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 giugno

In prevalenza soleggiato al Nordovest e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto al Sud: nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Romagna, gran parte del Centro (fatta eccezione per le coste della Toscana), Campania, Basilicata, Puglia Centrale e Settentrionale.

Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo invece al Nordest, gran parte del Centro, Campania e Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 4 giugno

Al mattino bel tempo quasi ovunque, con un po’ di nuvolosità solo al Nordovest. Nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del Nord e zone interne del Centro: piogge sparse su Valle d’Aosta, Alto Piemonte e Alpi Lombarde.

In serata piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco, su gran parte del Nord a eccezione di Emilia e coste adriatiche. Temperature massime in calo al Nordovest e all’estremo Sud, in rialzo al Nordest, Centro, Campania e Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: 2-3 giugno con maltempo e rischio nubifragi. Le zone coinvolte
    Previsione2 Giugno 2026

    Meteo: 2-3 giugno con maltempo e rischio nubifragi. Le zone coinvolte

    L'alta pressione ha ormai abbandonato la nostra Penisola dove, nelle prossime ore, si avrà un intenso maltempo al Nord, con rischio nubifragi.
  • Meteo 2 giugno: forti temporali e rischio nubifragi. Fine del caldo anomalo
    Previsione2 Giugno 2026

    Meteo 2 giugno: forti temporali e rischio nubifragi. Fine del caldo anomalo

    Oggi, 2 giugno-Festa della Repubblica, il maltempo rovina i piani al Nord con forti temporali, rischio nubifragi e grandine. Caldo moderato.
  • Meteo: Festa della Repubblica con maltempo e rischio nubifragi. Ecco dove
    Previsione1 Giugno 2026

    Meteo: Festa della Repubblica con maltempo e rischio nubifragi. Ecco dove

    Le previsioni meteo per domani, 2 giugno (Festa della Repubblica) indicano un maltempo a tratti intenso al Nord con rischio nubifragi.
  • Meteo: giugno al via con temporali e caldo in attenuazione
    Previsione1 Giugno 2026

    Meteo: giugno al via con temporali e caldo in attenuazione

    La perturbazione n.10 di maggio innesca rovesci e temprali al Centro-Nord oggi (1 giugno). 2 giugno con maltempo diffuso e fine del caldo anomalo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: tra venerdì 5 e domenica 7 possibili altri due impulsi perturbati
Tendenza2 Giugno 2026
Meteo: tra venerdì 5 e domenica 7 possibili altri due impulsi perturbati
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana non esclude il transito di altre due perturbazioni con obiettivo principale il Centro-Nord.
Meteo: prima decade di giugno spesso piovosa! La tendenza da giovedì 4
Tendenza1 Giugno 2026
Meteo: prima decade di giugno spesso piovosa! La tendenza da giovedì 4
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede altre fasi di maltempo all'orizzonte con una breve tregua prevista per giovedì 4.
Meteo: mercoledì 3 giugno ancora maltempo! Ecco dove
Tendenza31 Maggio 2026
Meteo: mercoledì 3 giugno ancora maltempo! Ecco dove
La tendenza meteo da mercoledì 3 giugno vede ancora la possibilità di forti temporali su parte del Paese. Venerdì 5 nuovo peggioramento?
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 02 Giugno ore 14:10

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154