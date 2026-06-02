Meteo: il maltempo insiste anche mercoledì 3 giugno! Le zone coinvolte

L’intensa perturbazione atlantica (la numero 1 di giugno) che sta attraversando la nostra Penisola, nelle prossime ore porterà maltempo soprattutto al Nord, con temporali che localmente risulteranno anche di forte intensità. Domani (mercoledì 3), prima di abbandonare il nostro Paese, questa stessa perturbazione porterà altro maltempo, con nuovi rovesci e temporali, soprattutto al Nordest e sulle regioni centrali, senza però risparmiare del tutto neppure il Sud.

Domani inoltre è atteso un ulteriore diffuso calo termico, che decreterà la fine del caldo anomalo in tutta Italia, con qualche punta attorno a 30 gradi solo all’estremo Sud.

Un miglioramento del tempo è probabile per giovedì 4, ma la tregua potrebbe durare poco: è infatti previsto l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 2 del mese) che già tra la fine di giovedì e la prima parte di venerdì 5 potrebbe riportare il maltempo su gran parte del Nord. Le proiezioni per il fine settimana invece indicano il possibile ritorno dell’alta pressione e, di conseguenza, una prevalenza di tempo soleggiato e stabile.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 giugno

In prevalenza soleggiato al Nordovest e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto al Sud: nel corso del giorno rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Romagna, gran parte del Centro (fatta eccezione per le coste della Toscana), Campania, Basilicata, Puglia Centrale e Settentrionale.

Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo invece al Nordest, gran parte del Centro, Campania e Sardegna.

Le previsioni meteo per giovedì 4 giugno

Al mattino bel tempo quasi ovunque, con un po’ di nuvolosità solo al Nordovest. Nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del Nord e zone interne del Centro: piogge sparse su Valle d’Aosta, Alto Piemonte e Alpi Lombarde.

In serata piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco, su gran parte del Nord a eccezione di Emilia e coste adriatiche. Temperature massime in calo al Nordovest e all’estremo Sud, in rialzo al Nordest, Centro, Campania e Sardegna.