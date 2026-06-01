Meteo, allerta gialla il 2 giugno 2026 in Italia per maltempo e criticità: le regioni a rischio

Il mese di giugno 2026 prende il via con una nuova ondata di maltempo. Dopo il caldo anomalo l'Italia deve fare i conti con nuove allerte meteo in diverse regioni. Scopriamo tutte le zone coinvolte.

Maltempo in Italia: le regioni dove scatta l'allerta gialla per piogge il 2 giugno 2026

Il Dipartimento della Protezione ha diramato per la giornata di domani, martedì 2 giugno 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali in gran parte d'Italia. Dopo la prima ondata di caldo della stagione 2026 il transito della prima perturbazione di giugno riporta un'ondata di maltempo diffuso in gran parte del Paese.

Sin dalla giornata del 1 giugno, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi in gran parte del Centro-Nord per l'arrivo della prima perturbazione del mese i cui effetti si faranno sentire anche nei giorni successivi. Proprio nel giorno della Festa della Repubblica che ricade il 2 giugno 2026 in Italia, la Protezione Civile ha emesso uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in 8 regioni d'Italia. Ecco tutte le zone interessate:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro; Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po, Montagna piacentino-parmense, Pianura ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa ferrarese, Pianura modenese, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;

: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po, Montagna piacentino-parmense, Pianura ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa ferrarese, Pianura modenese, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre; Lombardia : Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale;

: Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale; Piemonte : Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Scrivia, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Val Sesia, Cervo e Chiusella;

: Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Scrivia, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Val Sesia, Cervo e Chiusella; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Bolzano; Umbria : Trasimeno - Nestore, Alto Tevere, Medio Tevere, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Chiani - Paglia;

: Trasimeno - Nestore, Alto Tevere, Medio Tevere, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Chiani - Paglia; Veneto: Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 2 giugno 2026 in Italia

Non solo, sempre per martedì 2 giugno 2026, giorno della Festa della Repubblica, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità che si verifichino allagamenti e alluvioni causati dal superamento dei livelli critici nei corsi d'acqua principali come fiumi, torrenti e canali. Lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico è stato comunicato per il 2 giugno 2026 solo in Lombardia nelle zone: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Infine massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicato per il 2 giugno 2026 nelle seguenti regioni e zone: