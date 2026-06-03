Meteo Italia: in arrivo piogge e temporali, dove e quando. Le previsioni

Maltempo diffuso in gran parte d'Italia per il transito della prima perturbazione di giugno 2026 che ha spazzato via l'alta pressione lasciando spazio al ritorno di piogge e temporali. Che tempo farà nei prossimi giorni?

Meteo, piogge e temperature in calo in Italia

Dal caldo record degli ultimi giorni al ritorno di una violenta ondata di maltempo che fatto registrare eventi temporaleschi intensi in gran parte d'Italia. Anche nella giornata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, il maltempo continua a farsi sentire con locali forti precipitazioni destinate a perdurare per il transito di una seconda perturbazione, la n.2 del mese.

Piogge e temporali in gran parte del Centro-Sud. Dal punto di vista termico temperature in calo: dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni con valori di +10° rispetto alla media è previsto un ridimensionamento da Nord a Sud. Secondo le attuali proiezioni in vista del weekend potrebbe delinearsi il ritorno dell'alta pressione con un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 3 giugno 2026: bel tempo soleggiato sulle regioni di Nord-Ovest e Sardegna, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Schiarite, invece, su regioni meridionali e Sicilia. Il maltempo continuerà a farsi sentire su Venezie, Emilia Romagna, gran parte del Centro, Campania, Puglia centro-settentrionale e nord della Basilicata. In crescita le temperature massime al Nord-Ovest ed estremo Sud, mentre calano al Nord-Est, al Centro, in Campania e in Sardegna.



Giovedì 4 giugno 2026 bel tempo stabile e soleggiato in gran parte del Paese con nuvole sulle zone di Nord-Ovest e dal pomeriggio anche sulle Alpi con il rischio di piogge e temporali lungo il settore alpino centro-occidentale e le vicine pianure. In serata tempo in peggioramento sulle regioni del Nord e Toscana. In crescita le temperature massime al Nord-Est, regioni del Centro e Sardegna, mentre calano nel resto del Paese.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

La tendenza meteo delinea per la prima decade di giugno 2026 un clima caldo con temperature nella norma e valori in linea con il periodo e l'inizio dell’estate meteorologica. Sulle regioni del Sud e sulla Sicilia sono previste temperature di poco superiori ai 30, mentre sulle regioni del Centro-Nord valori al di sotto e in alcuni casi anche al di sotto. Il ridimensionamento del caldo anomalo è favorito da un’alta pressione poco incisiva disturbata da un flusso atlantico e dal transito di diverse perturbazioni.

Dopo la prima perturbazione di giugno 2026, tra la sera di giovedì 4 e venerdì 5 è già previsto l'arrivo di una seconda seguita a ruota da una terza prevista tra sabato 6 sera e la giornata di domenica 7 sulle regioni del Nord.

Naturalmente si tratta di una evoluzione ancora incerta e da monitorare, ma nella giornata di venerdì 5 giugno ultime piogge sulle regioni di Nord-Est e nelle aree interne tra Toscana, Umbria e Lazio. Clima in miglioramento, invece, nel resto del Paese con sole sulla val padana, estremo Sud e Isole maggiori. In crescita le temperature massime al Sud e sulla Sicilia con valori intorno ai 30 gradi e picchi oltre i 35° sulle Isole. Valori più contenuti al Nord con una media tra i 25-26°.

Nella giornata di sabato 6 giugno 2026 clima per lo più stabile e soleggiato sulle regioni del Centro-Sud e Isole, mentre nuvole in aumento al Nord con il rischio di piogge e rovesci nelle Alpi e nel settore di Nord-Ovest. Stabili le temperature con valori tra i 25-26° al Nord e sui 30-33° al Sud e Sicilia.