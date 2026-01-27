Tempesta record e gelo artico negli Usa: almeno 30 morti, blackout e trasporti in tilt

Gli Stati Uniti d’America sono investiti da una delle tempeste invernali più violente degli ultimi anni. Il maltempo di queste ore si estende per un'area di oltre 2.100 chilometri che va dall’Arkansas al New England. L’ondata di maltempo ha letteralmente messo in ginocchio molte aree colpite dalla furia di vento, pioggia e neve. Caos nel settore dei trasporti.

Maltempo Usa: tempesta record. 30 vittime registrate

Il calo delle temperature su gran parte del Paese ha costretto moltissimi cittadini americani ad affrontare notti con temperature ampiamente sotto lo zero. A rendere ancora tutto più difficile è stata l’assenza di elettricità in molte aree.

Il bilancio delle vittime, decedute a causa del maltempo, al momento è almeno di 30 persone che hanno perso la vita per incidenti stradali o per il freddo. I meteorologi hanno avvisato la popolazione che il freddo persisterà ancora per un po’ di tempo e che che prossimi giorni una nuova tempesta potrebbe eventualmente abbattersi sulla East Coast.

Disagi anche per i blackout

Gli accumuli di neve di queste ore superano i 30 cm e in alcuni punti anche i 50 cm, soprattutto nelle aree a nord di Pittsburgh. A New York si registra la giornata con più neve degli ultimi anni con neve tra i 20 e i 38 cm.

Nel New England, le precipitazioni sono state leggermente più deboli fino ad arrivare a una condizione definita dagli esperti "moderata". Nel sud del Paese invece si sono verificati alcuni dei danni maggiori con alberi spezzati, linee elettriche interrotte e disagi alla circolazione.

Lunedì sera il blackout elettrico ha colpito 560.000 famiglie. Le autorità hanno messo a disposizione centri di riscaldamento con generatori, coperte, acqua potabile e beni di prima necessità.

Il maltempo persisterà

L’Università del Mississippi ha cancellato le lezioni per l’intera settimana. Sono oltre 12.000 i voli cancellati o che hanno subito ritardi in un solo giorno. Tantissime le scuole chiuse in tutto il Paese. Stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni l’emergenza negli Stati Uniti e destinata a durare ancora per qualche giorno.