Arrivano le Tau Ercolidi, una tempesta di meteore illuminerà il cielo di maggio

Le Tau Ercolidi potrebbero essere le protagoniste assolute di una spettacolare tempesta di meteore che accenderà la volta celeste con oltre mille fiammate all'ora. Ecco come prepararsi ad ammirare lo straordinario sciame meteorico.

Tempesta di meteore nella notte tra il 30 e il 31 maggio

Il quinto mese dell'anno è sicuramente un periodo ricco di affascinanti fenomeni celesti e il cielo di maggio promette un calendario astronomico denso per tutti gli appassionati. Se verso metà mese avremo modo di seguire una suggestiva eclissi di Luna Piena, nella notte tra il 30 e il 31 maggio volgendo gli occhi al cielo potremmo ammirare una spettacolare tempesta di meteore.

Le Tau Ercolidi, sciame meteorico generato dalla frammentazione della cometa periodica 73P/Schwassmann-Wachmann avvenuta nel 1995, finora poco conosciute a causa della loro scarsa attività, potranno invece essere quest'anno protagoniste assolute del cielo proprio nella penultima notte di maggio.

L'evento, se confermato dagli esperti, vedrebbe una vera e propria tempesta di meteoriti, un fenomeno molto più imponente del semplice picco di uno sciame meteorico. La tempesta meteorica attesa nella notte tra il 30 e il 31 maggio infatti, se confermata, porterebbe a una cascata di migliaia di fiammate nel cielo ogni ora. Uno spettacolo simile è avvenuto nel novembre 2001, quando a infiammare il cielo furono le Leonidi. Purtroppo per noi, il fenomeno risultò visibile solo dall'Asia.

Pioggia di meteoriti e tempesta meteorica, quali differenze?

Pioggia di meteoriti e tempesta meteorica sono sinonimi? Ai non esperti questi due termini potrebbero apparire riferiti a un unico evento celeste, ma in realtà esiste una grande differenza tra loro. Si parla di pioggia meteorica quando siamo in presenza di uno sciame con intensità bassa o media: possiamo infatti definire pioggia di meteore quella avvenuta ieri, giovedì 5 maggio, quando le Eta Aquaridi hanno illuminato il cielo con 10/20 meteore ogni ora, oppure quella che tradizionalmente si verifica nelle notti d'agosto, quando le Perseidi che possono superare le 100 "lacrime di San Lorenzo" ogni ora.

Quando però le meteore che solcano il cielo diventano mille o più ogni ora siamo in presenza di una vera e propria tempesta meteorica, evento che, come anticipato, si è verificato per l'ultima volta nel 2001 e che potrebbe tornare a meravigliarci proprio alla fine del mese.

Tempesta magnetica fine maggio, come prepararsi

Se da un lato non vi sono ancora calcoli conclusivi che possano indicare se saranno gli appassionati europei, quelli del Nord America o gli asiatici i più fortunati con gli orari, sembra ormai certo che l'evento si verificherà e che si tratterà di un appuntamento che nessun appassionato di astronomia dovrebbe perdere. Lo spettacolo si preannuncia ancor più emozionante, grazie anche al fatto che la Luna Nuova sarà passata da poco, per cui il cielo si presenterà particolarmente buio, aumentando così le possibilità di osservare le fiammate del cielo anche a occhio nudo.