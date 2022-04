Astronomia, gli eventi di maggio 2022 da non perdere

Il mese che sta per finire ci ha regalato molti appuntamenti imperdibili con il cielo di aprile, ma anche maggio si preannuncia ricco di eventi astronomici che ci terranno con lo sguardo all'insù. Per non perdersi neppure un appuntamento con la volta celeste, ecco allora una guida con le date degli eventi di maggio.

Calendario astronomico maggio 2022: tutti gli eventi astronomici

Tra le date da segnare sul calendario per il mese di maggio 2022 ci sono quelle che vedono proseguire l'incontro ravvicinato tra Giove e Venere, che si protrarrà ancora nei primi giorni del mese, per poi vedere i due Pianeti allontanarsi. Ritroveremo Giove a fine mese ancora una volta protagonista nella volta celeste, anche se stavolta sarà affiancato da Marte.

Tra le due congiunzioni si inseriscono anche molti altri eventi da non perdere: avremo modo di osservare la Luna Piena dei Fiori il 16 maggio, in cui ci sarà anche una spettacolare eclissi totale. Ecco gli eventi in dettaglio.

Giove e Venere vicinissimi nei primi giorni di maggio

Il quinto mese dell'anno inizia con i pianeti di Giove e Venere vicinissimi, quasi in congiunzione prima dell'alba. I due pianeti, che si sono avvicinati lo scorso 24 aprile, continueranno infatti la loro danza uno in prossimità dell'altro fino al 7 maggio. Una attenta osservazione permetterà di ammirare nei primi giorni di maggio i due pianeti quasi fusi in un unico punto, con Venere ad ovest leggermente più marcato rispetto a Giove.

16 maggio: eclissi di Luna

Il 16 maggio arriverà la prima eclissi di luna del 2022, anche se purtroppo il fenomeno non sarà visibile in versione totale dall'Italia. Il disco lunare verrà completamente oscurato dalla Terra nella notte tra il 15 e il 16 maggio, per poi uscire lentamente dal suo cono d'ombra. L'eclissi di Luna durerà in tutto 3 ore e 27 minuti, mentre il disco lunare completamente oscurato sarà visibile per circa 1 ora e 25 minuti.

Purtroppo però questo fenomeno sarà visibile in versione parziale e non totale in Italia. L'oscuramento massimo della Luna avverrà vicino all'alba (06.11 ora italiana). I più fortunati saranno gli abitanti della costa orientale del Nord America, della Groenlandia, dell'Oceano Atlantico, di alcune aree dell'Europa occidentale e dell'Africa occidentale. La seconda eclissi di Luna 2022 è attesa per l'8 novembre, anche se neppure questa visibile dal nostro Paese.

16 maggio, arriva la luna Piena del Fiore: non sarà una Superluna

Il quinto mese dell'anno è tipicamente legato all'arrivo delle temperature miti e allo sbocciare dei fiori. Non a caso è proprio conosciuta con il nome di Luna Piena del Fiore quella che si verificherà quest'anno il 16 maggio. Non sarà però una Superluna: per quella dovremo attendere il 14 giugno.

Se anche non potremo ancora ammirare la prima delle tre Superlune 2022, il fenomeno del 16 maggio promette comunque uno spettacolo mozzafiato. Se in alcune parti del mondo la luna nella notte darà vita a un'eclissi totale, anche nel nostro Paese sarà possibile ammirarla parzialmente oscurata.

Congiunzione tra Marte e Giove negli ultimi giorni di maggio

Dopo aver salutato Venere nei primi giorni di maggio, Giove si appresterà a incontrare Marte. La vicinanza con il Pianeta Rosso raggiungerà il suo punto massimo il 28 maggio e anche con un telescopio a bassa potenza sarà possibile osservare il fenomeno che si protrarrà fino al 30 maggio.